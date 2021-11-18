Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü takımı turnuva şampiyonu

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü takımı, kurumlar arası voleybol turnuvasının şampiyonu olurken, kupasını Vali Dr. Kemal Kızılkaya'nın elinden aldı.

Bilecik Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü tarafından İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda 7 kurum takımının katıldığı kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi. Turnuvada grup maçlarının ardından yarı final ve final müsabakaları oynanırken, birbirinden çekişmeli geçen yarı final müsabakalarında, Bilecik İl Emniyet ve Milli Eğitim Müdürlüğü finale kaldı. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın izlediği final maçında Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünü 3-0'lık skorla geçen Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü şampiyon oldu. Bilecik Valiliğini 3-0'lık skorla geçen Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren takımlara ödülleri Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir tarafından takdim edildi. Şampiyon takıma kupasını veren Dr. Kemal Kızılkaya katılan sporcuları tebrik ederek başarılar diledi. - BİLECİK