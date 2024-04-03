YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Bilecik Kolej Kız Futbol Takımı Yarı Finale Çıkmaya Hak Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bilecik Kolej Kız Futbol Takımı Yarı Finale Çıkmaya Hak Kazandı

Bilecik Kolej Kız Futbol Takımı Yarı Finale Çıkmaya Hak Kazandı

Bilecik'te düzenlenen Okul Sporları Bölge Grup Müsabakalarında Bilecik Kolej Kız Futbol Takımı, yarı finale çıkmaya hak kazandı. Murat Hüdavendigar Ortaokulu öğrencilerinden oluşan takım, Eskişehir, Manisa, Turgutlu ve Afyon'un bulunduğu grupta 4'te 4 yaparak Türkiye'nin en iyi 12 takımı arasına girmeyi başardı. Türkiye yarı finalleri ise 18-21 Nisan tarihleri arasında Çanakkale'de oynanacak.

03.04.2024 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te düzenlenen Okul Sporları Bölge Grup Müsabakalarında Bilecik Kolej Kız Futbol Takımı yarı finale çıkmaya hak kazandı.

Okul Sporları 2023-2024 faaliyet programında yer alan Okul Sporları Bölge Grup Müsabakalarının bir ayağı Bilecik'te düzenlendi. Bilecik Kolej Kız Futbol Takımı sporcularından oluşan Murat Hüdavendigar Ortaokulu çıktıkları müsabakalarda Eskişehir, Manisa, Turgutlu, Afyon'un bulunduğu gruptan 4'te 4 yaparak Türkiye'nin en iyi 12 takımı arasına adını yazdırdı.

Türkiye yarı finalleri ise 18-21 Nisan tarihleri arası Çanakkale'de oynanacağı açıklandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Türkiye, Bilecik, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilecik Kolej Kız Futbol Takımı Yarı Finale Çıkmaya Hak Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:24 Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmış Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmış
10:54 Malatya’da 4.5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:15 Mehmet Şimşek’ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum Mehmet Şimşek'ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum
09:59 TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu
08:32 Van’daki mazbata protestoları Hakkari’ye sıçradı Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi Van'daki mazbata protestoları Hakkari'ye sıçradı! Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi
10:48 İbrahim Tatlıses’in “Evlendim“ çıkışı 1 Nisan şakası çıktı İbrahim Tatlıses'in "Evlendim" çıkışı 1 Nisan şakası çıktı
10:40 Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç
10:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan HÜDA PAR’a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun Cübbeli Ahmet Hoca'dan HÜDA PAR'a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun
09:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü’yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü'yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz
00:34 Hassa Belediye Başkanlığı’nı kazanan Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi Hassa Belediye Başkanlığı'nı kazanan Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi
23:46 Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı! Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak
23:44 Acun Ilıcalı’dan genel kurula damga vuran isyan: Bu kaosun sebebi Türk hakemler Acun Ilıcalı'dan genel kurula damga vuran isyan: Bu kaosun sebebi Türk hakemler
23:13 Icardi’den Ali Koç’a jet hızında yanıt: Saldırıya cevap vermeliyiz Icardi'den Ali Koç'a jet hızında yanıt: Saldırıya cevap vermeliyiz
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK’da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK'da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2024 12:01:30. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik Kolej Kız Futbol Takımı Yarı Finale Çıkmaya Hak Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement