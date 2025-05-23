Bilecik'te Aile Yılı Etkinliği - Son Dakika
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Bilecik'te Aile Yılı Etkinliği

Bilecik\'te Aile Yılı Etkinliği
23.05.2025 14:56
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Terör gazisi Halil Er, kızıyla birlikte oryantiring yarışmasında birinci oldu.

Bilecik'te Aile Yılı" etkinliği kapsamında aileler, oryantiring parkurunda mücadele ederken, terör gazisi Halil Er, Oryantiring Yarışmasında kızı Gülfidan Melis ile birinci oldu.

Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor il müdürlüklerinin işbirliğinde düzenlenen 'Aile Yılı' etkinliği kapsamında Gölpark'ta kurulan labirent parkurunda yarışan aileler, fiziksel ve zihinsel becerilerini kullanarak, harita ve pusulayla hedef noktalarını en kısa sürede bulmaya çalıştı.

Yarışmaya katılan Ayça Bayramoğlu ve Ebru Avcı, "Bugün burada aileler ve çocuklar için çeşitli etkinlikler yer alacak bunların içerisinde işte boyama etkinliği, voleybol, sandalye kapmaca ya da oryantiring gibi etkinliklerimiz var. Bunun için bizde çok heyecanlıyız çünkü bir ilk olacak bizim içinde" dediler.

"Yarışmanın sonucunda bugün birinci olduk çok eğlendik"

Yarışmada kızıyla birlikte birinci olan terör gazisi Halil Er, "Terör gazisiyim. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün beraber gerçekleştirdikleri oryantiring festivaline bugün katılmış bulunuyoruz. Yarışmanın sonucunda bugün birinci olduk çok eğlendik" dedi.

"İlk defa labirent oryantiring düzenledik"

Türkiye Oryantiring Federasyonu Bilecik İl Temsilcisi Gürkan Dikeç, "Bu sene 'Aile' yılı olmasından dolayı labirent etkinliğinde oryantiring düzenledik. Ailelerimizin katıldığı güzel eğlenceli bir etkinlik oldu Bilecik'te Pelitözü Gölet'inde parkur kurduk. Ailelerimize bu parkurun haritasını verdik ve hedefe en hızlı bir şekilde gitmelerini anlattık. Onlarda hedeflere giderek hedeflerde bulunan zımbaları haritadaki uygun sayılara basarak etkinliği tamamladılar. Bilecik için güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz ilk defa labirent oryantiring düzenledik" ifadelerine yer verdi.

"Kurumumuzla ilgisi olan 20 ailelerimizle bu etkinliği yaptık"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Oryantiring Haftası nedeniyle böyle bir etkinliğe imza attıklarını anlatarak, "Oryantiring Yarışmas'ında ailelerimizi yarıştırarak onların iletişim, birbirleriyle olan bağlarını güçlendirmek istedik. Yeni bir yarışma olan oryantiringi tanıtmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Koruyucu olan ailelerimiz, gazilerimiz, ekonomik destek verdiğimiz ailelerimiz ve bize bu konuda yarışmak için gelen diğer ailelerimiz yaklaşık 20 ailelerimizle bu etkinliği yaptık. Birinci olan ve ikinci, üçüncü olan ailelerimize kupa vereceğiz. ve katılan bütün ailelere katılım belgesi vereceğiz" dedi.

"Bilecik'te ilk defa gerçekleşiyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ise, "Oryantiring Yarışması'nda burada 20'ye yakın ailelerimiz yarışıyor. Çok güzel bir organizasyon oluyor ve ailelerle Bilecik'te ilk defa gerçekleşiyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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