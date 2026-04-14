Bilecik\'te Bilek Güreşi Müsabakaları Tamamlandı

Bilecik'te düzenlenen bilek güreşi grup müsabakalarında ödüller sahiplerini buldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Bilek Güreşi Yıldızlar (Kız-Erkek) Grup Müsabakaları iki gün süren yoğun mücadelelerin ardından sona erdi. İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ederken, organizasyon büyük bir heyecana sahne oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından takdim edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "İlimizde gerçekleştirilen bu önemli organizasyonda sporcularımızın göstermiş olduğu mücadele bizleri gururlandırmıştır. Tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK