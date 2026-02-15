Bilecik\'te Güreş İl Seçmesi Tamamlandı

Bilecik'te Küçükler Serbest Stil Güreş İl Seçmesi, yoğun katılım ve çekişmeli müsabakalarla tamamlandı.

Bilecik İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Küçükler Serbest Stil Güreş İl Seçmesi, sporcuların azim, disiplin ve mücadele ruhunu sergilediği karşılaşmaların ardından başarıyla tamamlandı. Müsabakalarda mindere çıkan sporcular, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Karşılaşmaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından takdim edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyor, organizasyonda görev alan hakemlerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Sporcularımıza gelecekteki müsabakalarda başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK