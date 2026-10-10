Bilecik'te U14 hazırlık maçında dostluk kazandı, 1299 Bilecik Spor 4-2 galip geldi - Son Dakika
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Bilecik'te U14 hazırlık maçında dostluk kazandı, 1299 Bilecik Spor 4-2 galip geldi

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Bilecik\'te U14 hazırlık maçında dostluk kazandı, 1299 Bilecik Spor 4-2 galip geldi
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U14 Bilecik Gençler Ligi öncesi hazırlık yapan 1299 Bilecik Spor Kulübü, Bursa İnegöl temsilcisi Kurşunlu Spor Kulübü'nü İstasyon Sentetik Sahası'nda 4-2 yendi. Maç sonunda iki takım futbolcuları birbirini tebrik etti ve maçın kazananının dostluk olduğu belirtildi.

Bilecik'te oynanan 1299 Bilecik Spor Kulübü ile Kurşunlu Spor Kulübü arasındaki hazırlık maçının kazanını dostluk oldu.

U14 Bilecik Gençler Ligi öncesi hazırlıklarını tam gaz devam eden 1299 Bilecik Spor Kulübü, Bursa'nın İnegöl ilçe takımı Kurşunlu Spor Kulübü ile bir hazırlık maçı yaptı. İstasyon Sentetik Sahası'nda oynana çekişmeli maçı kazananı 4-2'lik skorla 1299 Bilecik Spor Kulübü oldu. Maç sonunda iki takım futbolcuları birbirlerini tebrik ederken, maçın kazanı dostluk oldu dedirttiler.

Kaynak: İHA
BilecikİnegölBursaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te U14 hazırlık maçında dostluk kazandı, 1299 Bilecik Spor 4-2 galip geldi - Son Dakika
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