Bilecik\'te yurt öğrencileri pickleball tanıtımında farklı spor dalıyla buluştu

Bilecik'te yurt öğrencileri pickleball tanıtımında farklı spor dalıyla buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, düzenlenen etkinlikte pickleball branşını tanıdı ve oynama fırsatı buldu. Pickleball il temsilciliğinin tanıtımına katılan gençler, farklı bir spor dalıyla buluştu.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, pickleball ile tanıştı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, pickleball branşını yakından tanıma ve oynama fırsatı buldu. Pickleball il temsilciliği tarafından gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde gençler, farklı bir spor dalıyla buluştu.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporun farklı branşlarıyla buluşan öğrencilerimize pickleball, il temsilciliğimiz tarafından tanıtıldı. Gençlerimizi sporla buluşturmaya devam ediyoruz" dedi.
Kaynak: İHA
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