Bilecik\'ten Judo\'da Türkiye 2\'nciliği

Mardin'de düzenlenen Minikler Judo Türkiye Şampiyonası'na Bilecik'ten katılan Aybars Ali Akpınar, Türkiye 2'nciliği elde etti.

Minikler Judo Türkiye Şampiyonası, Mardin'de gerçekleştirildi. Şampiyonaya Bilecik'ten katılım sağlayan Aybars Ali Akpınar, Türkiye 2'nciliği elde etti. Gurur kaynağı olan genç sporcu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret etti. Ziyarette genç sporcuyu ve antrenörünü tebrik eden İl Müdürü Demir, Akpınar'ın elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Bu tür başarılar ilimiz adına gurur verici"

İl Müdürü Demir, "Genç sporcumuzu ve kıymetli antrenörümüzü yürekten kutluyorum. Bu tür başarılar ilimiz adına gurur verici. Sporcularımıza her zaman destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başarılı sporcunun ve antrenörünün çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, bu başarının diğer genç sporculara da ilham kaynağı olmasını temenni etti. - BİLECİK