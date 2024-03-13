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Bilecik, U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları'na ev sahipliği yapacak.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında gerçekleşen kura çekimine ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ve turnuvaya katılacak takım temsilcileri katıldı. Tosun, kura çekimi öncesi katılan tüm takımlara turnuvada başarılar dilerken, kazasız belasız bir turnuva olmasını diledi.

A ve B grubunda 6 takımın mücadele edeceği U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları yarın Bilecik Sentetik Sahada başlayacak. A Grubunda Bursa Yol Spor, Sakarya Arifiye Spor, İstanbul Kartal Spor yer alacak. B Grubunda ise; Yalovaspor, Bursa Özlücespor Gençlikspor ve İstanbul Dudulluspor yer aldı. Yarın saat 13: 00'da İstasyon Sentetik Saha'da Bursa Yol Spor ile Sakarya Arifiyespor arasında başlayacak turnuva aynı gün saat 15: 00'da Yalovaspor ile Bursa Özlüce Gençlikspor müsabakası ile devam edecek.

Öte yandan final maçı 17 Mart günü aynı sahada saat 17: 00'da oynanacak. - BİLECİK