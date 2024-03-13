Bilecik, U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları'na ev sahipliği yapacak.
Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında gerçekleşen kura çekimine ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ve turnuvaya katılacak takım temsilcileri katıldı. Tosun, kura çekimi öncesi katılan tüm takımlara turnuvada başarılar dilerken, kazasız belasız bir turnuva olmasını diledi.
A ve B grubunda 6 takımın mücadele edeceği U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları yarın Bilecik Sentetik Sahada başlayacak. A Grubunda Bursa Yol Spor, Sakarya Arifiye Spor, İstanbul Kartal Spor yer alacak. B Grubunda ise; Yalovaspor, Bursa Özlücespor Gençlikspor ve İstanbul Dudulluspor yer aldı. Yarın saat 13: 00'da İstasyon Sentetik Saha'da Bursa Yol Spor ile Sakarya Arifiyespor arasında başlayacak turnuva aynı gün saat 15: 00'da Yalovaspor ile Bursa Özlüce Gençlikspor müsabakası ile devam edecek.
Öte yandan final maçı 17 Mart günü aynı sahada saat 17: 00'da oynanacak. - BİLECİK
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Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları, 13-14 Nisan tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, maçlar THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak. Beykoz Belediyespor ile Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir ile Spor Toto yarı finalde karşılaşacak. Yarı final maçlarını kazanan takımlar, 14 Nisan'da HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde mücadele edecek.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında TFF'nin kendi menfaatleri için hareket ettiğini ve gelecekte operasyonlara maruz kalacaklarını iddia etti. Koç, ayrıca haklarını aradıklarını ve ekstra bir şey istemediklerini belirtti.
Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, play-off finallerinde 3 maça çıkacak. Eğer final grubunu ilk ikide bitirirse Sultanlar Ligi'ne katılacak. Başkan Hadi Türk, şampiyon olarak döneceklerine inandığını söyledi.
Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler ve Gençler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, bu hafta sonu Erzincan'da gerçekleştirilecek. Ergan Dağı'nın ev sahipliği yapacağı şampiyona, dikey yarış ve karma bayrak yarışı olmak üzere iki kategoride düzenlenecek. Dikey yarış 16 Mart'ta, karma bayrak yarışı ise 17 Mart'ta yapılacak. Şampiyonanın teknik toplantısı ise 15 Mart'ta gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'a canlı yayında FETÖ konusunda tepki göstererek, ''Fenerbahçe'ye FETÖ konusunda çamur atacak en son kurumun başında siz gelirsiniz, Galatasaraylılar'' dedi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın toplantısında Galatasaray'ın medyada algı oluşturduğunu ve ayrıcalık istediğini belirtti. Koç, hakemlerin Fenerbahçe ve Galatasaray arasında çifte standardı olduğunu ve Süper Kupa maçıyla ilgili suçlamaları reddetti.
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Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. hafta erteleme maçında Hakkarigücüspor, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'e 3-2 yenildi. Merzan Futbol Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Konuk ekip, maçın son dakikalarında bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-2 kazandı.
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