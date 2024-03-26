Bilecik Valisi Şefik Aygöl, başarılı sporcularla iftar sofrasında buluştu

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, genç ve başarılı sporcularla iftar sofrasında buluştu.

Vali Şefik Aygöl, Gençlik Spor Bakanlığı Spor Okullarında eğitim gören başarılı sporcularla iftar sofrasında buluşarak sporun önemine bir kez daha değindi. Düzenlenen iftar yemeği programında Vali Şefik Aygöl'e Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir eşlik etti. Vali Aygöl, yaptığı konuşmada, "Sporda başarının anahtarı; devamlılık ve disiplindir. Spor yapmak bir düzen içerisinde devam etmemizi sağladığı gibi daha dirençli ve güçlü olmamızı da sağlar. Sizler gibi başarılı sporcularla birlikte iftar programında olmak ve masalarına konuk olmak mutlu edici. Her geçen gün başarılarınızın haberlerini alıyoruz. Spora ve sporcuya desteğimiz her daim sürecektir. Ben burada tekrardan sizlere başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK