Spor

Bilecikli güreşçiler madalyalarıyla dönerek başarıya imza attı.

Muğla'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonasında Bilecikli sporcular önemli başarılara imza attı.

Ahmet Buğra Kısa ve Ahmet Altınay Türkiye 2'incisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Buğlem Heybetlioğlu ve Cebrail Zaloğlu ise Türkiye 3'üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK