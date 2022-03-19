Bilecikli judoculara Türkiye ikinci oldu - Son Dakika
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Bilecikli judoculara Türkiye ikinci oldu

19.03.2022 11:33
Bilecikli judoculara Türkiye ikinci oldu

Bilecikli judoculara okul spor faaliyetleri kapsamında Nevşehir düzenlenen şampiyonadan Türkiye ikincisi oldular.

Bilecikli judoculara okul spor faaliyetleri kapsamında Nevşehir düzenlenen şampiyonadan Türkiye ikincisi oldular.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2021-2021 okul spor faaliyetlerinde judo branşında mücadele eden Bilecikli judoculara Türkiye dereceleri elde etti. Bilecik'te yoğun katılımın olduğu ve alt yapıda istikrarlı bir görüntü çizen judo branşında Türkiye dereceleri gelmeye devam ediyor. 19-20 Ocak tarihlerinde Balıkesir'de düzenlenen Okul Sporları Gençler Judo Müsabakalarında grup aşamasını geçen Bilecikli judoculara Nevşehir'de düzenlenen Türkiye Birinciliği müsabakalarında başarılı sonuçlara imza attı.

"2 sporcumuz kategorilerinde Türkiye ikincisi oldu"

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Alt yapı eğitimlerini GSB Spor Okulları bünyesinde alan sporcular Türkiye Şampiyonalarında birçok derece elde ederek başarılarını sürdürüyor. 26-27 Şubat tarihlerinde Nevşehir'de düzenlenen Okul Sporları Gençler Judo Türkiye Biriciliği Yarışmalarında genç erkekler kategorisinde 66 kilogramda mücadele eden başarılı sporcumuz Ahmet Özkan müsabakalar sonucunda gümüş madalya elde ederek Türkiye İkincisi oldu. Yine aynı yarışmada genç kızlar kategorisinde 48 kilogramda mücadele veren başarılı sporcumuz Sıla Durmaz Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya elde etti. Başarı sporcu ve antrenörlerini kutluyor, başarıların devamını dilerim" dedi. - BİLECİK

Bilecikli judoculara Türkiye ikinci oldu
Bilecikli judoculara Türkiye ikinci oldu

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Nevşehir, Bilecik, Türkiye, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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