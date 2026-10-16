Bilecikli milli judocu Eymen Efe Demiröz, Yunanistan'da Türkiye'yi temsil edecek.

17-18 Ekim 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın Arta şehrinde düzenlenecek Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Demiröz'e, antrenörü Serkan Can eşlik edecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Ülkemizi ve ilimizi uluslararası arenada temsil edecek sporcumuz Eymen Efe Demiröz'e ve antrenörümüz Serkan Can'a başarılar diliyorum. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun" dedi.