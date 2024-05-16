Bilecikli milli sporcu Hayriye Nur Arı, Mısır'da Atletizm Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bilecikli milli sporcu Hayriye Nur Arı, Mısır'da Atletizm Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

Bilecikli milli sporcu Hayriye Nur Arı, Mısır\'da Atletizm Şampiyonasında Türkiye\'yi temsil edecek

Bilecikli milli sporcu Hayriye Nur Arı, Mısır'da gerçekleştirilecek olan Atletizm Şampiyonasında Türkiye'yi 'Üç Adım Atlama' ve 'Uzun Atlama' branşlarında temsil etmek için hazırlanıyor. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcunun başarısına inandığını ve desteklediğini belirtti.

16.05.2024 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecikli milli sporcu Hayriye Nur Arı, Mısır'da gerçekleştirilecek olan Atletizm Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmek için hazırlanıyor.

Mısır İsmailiye'de gerçekleşecek Akdeniz U23 Atletizm Şampiyonasında Bilecikli Milli Sporcu Hayriye Nur Arı 'Üç Adım Atlama' ve 'Uzun Atlama' branşlarında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için hazırlanıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, başarılı sporcunun heyecanına ortak olarak, "Milli sporcumuz Hayriye Nur Arı'nın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor, kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullanarak destekte bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Gençlik, Bilecik, Türkiye, Mısır, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilecikli milli sporcu Hayriye Nur Arı, Mısır'da Atletizm Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 05:14:26. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecikli milli sporcu Hayriye Nur Arı, Mısır'da Atletizm Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement