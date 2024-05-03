Bilecikli Sporcu Abdulkerim Akdaş Türkiye Şampiyonasında Temsil Edecek - Son Dakika
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Bilecikli Sporcu Abdulkerim Akdaş Türkiye Şampiyonasında Temsil Edecek

Bilecikli Sporcu Abdulkerim Akdaş Türkiye Şampiyonasında Temsil Edecek

Bursa'da düzenlenen Okul Sporları Atletizm Liseliler A Grup Müsabakalarında Abdulkerim Akdaş, gülle atma branşında 2. olarak gümüş madalya kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu ve antrenörünü tebrik ederek Konya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi.

03.05.2024 10:56
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Bilecikli sporcu Abdulkerim Akdaş gösterdiği başarı karşısında Bilecik'i Türkiye şampiyonasında temsil edecek.

Bursa'da düzenlenen Okul Sporları Atletizm Liseliler A Grup Müsabakalarında Bilecikli sporcu Abdulkerim Akdaş 15.49 dereceyle gülle atma branşında 2'inci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir sporcu ve antrenörü tebrik ederek Konya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecikli Sporcu Abdulkerim Akdaş Türkiye Şampiyonasında Temsil Edecek - Son Dakika

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