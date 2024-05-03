Bilecikli Sporcu Abdulkerim Akdaş Türkiye Şampiyonasında Temsil Edecek

Spor

Bilecikli sporcu Abdulkerim Akdaş gösterdiği başarı karşısında Bilecik'i Türkiye şampiyonasında temsil edecek.

Bursa'da düzenlenen Okul Sporları Atletizm Liseliler A Grup Müsabakalarında Bilecikli sporcu Abdulkerim Akdaş 15.49 dereceyle gülle atma branşında 2'inci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir sporcu ve antrenörü tebrik ederek Konya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi. - BİLECİK