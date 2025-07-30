Bilecikli Sporcular, Şampiyonluk Ziyareti Yaptı

Konya'da düzenlenen Naili Moran Türkiye Şampiyonası'nda başarı elde eden Bilecikli sporcular Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Türkiye Şampiyonası'nda başarı elde eden Bilecikli sporcular Ensar Döner, Ecem Uygun, Nurevşan Olgun ve antrenörlerinin yanı sıra antrenörler Mert Moralı ve Ahmet Topçu da hazır bulundu. İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuları ve antrenörlerini elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, başarılı sporcuların ilimizi gururlandırdığı vurgulanırken, gençlerin spora olan ilgisinin artmasının önemine dikkat çekildi. - BİLECİK