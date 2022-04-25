Bilecikli sporcular tekvandoda Türkiye dereceleri elde ettiler - Son Dakika
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Bilecikli sporcular tekvandoda Türkiye dereceleri elde ettiler

25.04.2022 10:30
Bilecikli sporcular tekvandoda Türkiye dereceleri elde ettiler

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren sporcular çalışmalarını Türkiye dereceleri ile taçlandırıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren sporcular çalışmalarını Türkiye dereceleri ile taçlandırıyor.

Antalya'da düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonasından sonra bir derece de Sivas'ta düzenlenen Okul Sporları Tekvando Yıldızlar Türkiye Birinciliği yarışmasından geldi. Bilecik'in başarılı branşlarından olan tekvandoda Türkiye Şampiyonası'na katılan sporcular turnuvaya damga vurdu. Uşak'ta düzenlenen grup yarışmalarında derece elde ederek final aşamasına katılan Bilecikli sporcular madalya ile döndü. 61 kiloda mücadele eden Avrupa Şampiyonu sporcu Alper Tunca müsabakalar sonucunda altın madalya elde ederek Türkiye Şampiyonu oldu. Başarılı sporcu Afra Su Bozkurt ise 55 kiloda bronz madalya elde ederek Türkiye üçüncüsü oldu. - BİLECİK

Bilecikli sporcular tekvandoda Türkiye dereceleri elde ettiler
Bilecikli sporcular tekvandoda Türkiye dereceleri elde ettiler
Bilecikli sporcular tekvandoda Türkiye dereceleri elde ettiler

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Antalya, gençlik, Bilecik, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bilecikli sporcular tekvandoda Türkiye dereceleri elde ettiler - Son Dakika


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