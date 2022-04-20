Bilecikspor Kadın Futbol Takımı rakibine gol oldu yağdı - Son Dakika
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Bilecikspor Kadın Futbol Takımı rakibine gol oldu yağdı

20.04.2022 11:03
Bilecikspor Kadın Futbol Takımı rakibine gol oldu yağdı

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig D Grubu'nda mücadele eden Bilecikspor Kadın Futbol Takımı, kendi sahasında farklı kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig D Grubu'nda mücadele eden Bilecikspor Kadın Futbol Takımı, kendi sahasında farklı kazandı.

İstasyon Sentetik Saha'da oynanan Türkiye Futbol Federasyonu Bayanlar 3. Lig D Grubu 4'üncü hafta müsabakasında, grup lideri Bilecikspor Kadın Futbol Takımı kendi saha ve seyircisi önünde Bursa temsilcisi Çimen Spor'u 13-0 mağlup etti. Maça iyi başlayan Bilecikspor, 2'nci dakikada Sümeyra Kılınç, 8 ve 15'inci dakikalarında İrem Durmuş'un golleriyle 3-0 öne geçti. Maçın 22'nci dakikasında Canan Bakaç, 36'ncı dakikasında Arife Dinar ve 43'üncü dakikasında Özlem Aktaş'ın golleriyle devreyi 6-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da iyi başlayan Bileciksporlu oyuncular; 46'ncı dakikada Özlem Aktaş, 49'uncu dakikada Elçin Aşık, 57'nci dakikada Arife Dinar'ın golleriyle durumu 9-0'a getirdi. Maçın 60'ıncı dakikasında Canan Bakaç, 70'inci dakikasında İlayda Pınar, 79'uncu dakikada Seda Yılmaz ve son olarak da 85'inci dakikada İlayda Pınar golleriyle durum 13-0'a geldi. Bilecikspor Kadın Futbol Takımı, ligde oynadığı 5 maçta 5 galibiyet alarak, puanını 15'e çıkardı. Ligde 5 haftada 49 gol atan Bilecikspor, kalesinde sadece 1 gol gördü. - BİLECİK

Bilecikspor Kadın Futbol Takımı rakibine gol oldu yağdı
Bilecikspor Kadın Futbol Takımı rakibine gol oldu yağdı
Bilecikspor Kadın Futbol Takımı rakibine gol oldu yağdı
Bilecikspor Kadın Futbol Takımı rakibine gol oldu yağdı
Bilecikspor Kadın Futbol Takımı rakibine gol oldu yağdı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Arife, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bilecikspor Kadın Futbol Takımı rakibine gol oldu yağdı - Son Dakika


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