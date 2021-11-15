Bilecikspor tutulamıyor

Bilecik 1. Amatör Lig B grubu lideri Bilecikspor, İçköyspor deplasmanında rahat kazandı.

Bilecik 1. Amatör Lig B 5'inci haftasında Bozüyük Sentetik Sahada oynanan müsabakada Bilecikspor, İçköyspor'u 5-2 mağlup ederek, 5'te 5 yaptı. Maça iyi başlayan Bilecikspor 11'inci dakida Salih Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 18'inci dakikasında Mehmet Yiğit Bilecikspor'un 2'inci golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının sonucu oldu. Maçın 70'inci dakikasında Ahmet Selçuk durumu 3-0'a etirdi. Maçın 82'inci İçköyspor bir penaltı atışı kazanırken, topun başına geçen Sedat Ören topu filelere göndererek, durum 3-1'e geldi. Maçın 84'üncü Bilecikspor bir penaltı atışı kazanırken, topun başına geçen Mevlüt Ferdi Avan durumu 4-1'e getirdi. Maçın 88'inci dakikasında İçköysporlu Kamuran Bedevi'nin bulduğu golle durumu 4-2'e geldi. Maçın 90+2'inci dakikasında Bilecikspor bir penaltı atışı daha kazandı. Topun başına geçen Mevlüt Ferdi Avan durumu 5-2'i getiren golü buldu. Bu gol aynı zamanda maçında skoru olurken, ligde 5'te 5 yapan Bilecikspor puanını 15'e çıkardı. - BİLECİK