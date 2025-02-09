Bilgehan Demir, 'Kayıp Madalyon' Kitabının İmza Gününde Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Spor

Bilgehan Demir, 'Kayıp Madalyon' Kitabının İmza Gününde Öğrencilerle Buluştu

Bilgehan Demir, \'Kayıp Madalyon\' Kitabının İmza Gününde Öğrencilerle Buluştu

Spiker ve yazar Bilgehan Demir, 'Kayıp Madalyon' kitabının ikinci imza gününde Balıkesir Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. İmza günü etkinliğinde, kitabın yazım süreci ve Muhammed Ali ile ilgili ilginç anekdotlar paylaşıldı.

09.02.2025 11:52  Güncelleme: 12:01
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YAPIMCI, spiker ve yazar Bilgehan Demir 5 yıl süren bir araştırmanın sonunda kaleme aldığı 'Kayıp Madalyon' kitabının ikinci imza gününü Balıkesir'in Altıeylül İlçesi'nde gerçekleştirdi. Gündüz Balıkesir Üniversitesi'nde yüzlerce öğrenci ile buluşan ve Atatürk Kültür Merkez'inde Öğretim Görevlisi Ali Eren Demirezen'in moderatör olduğu söyleşide konuşan Demir, karşısındaki öğrencilere hayat amacının 'Dünyanın normalleşmesine katkıda bulunmak' olduğunu açıkladı.

"Dünyanın sonunu iyiler ve kötüler getirecek" diyen Bilgehan Demir, dünyaya kötülerin verdiği zarar kadar olmasa da iyilerin beklenti içine girmesi ile insanlığın büyük zarar gördüğünü savundu. Dinleyiciler arasında Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve Spor Bilimleri Dekanı Zekeriya Göktaş da hazır bulunurken günün anısına yazar Bilgehan Demir'e plaket takdim edildi.

5.5 SAAT SÜREN İMZA ŞÖLENİ

Akşam saatlerinde ise Alteylül İlçesi'nde bulunan Hasan Can Kültür Merkez'indeki halk buluşmasında efsane boksör Muhammed Ali ve Etki Ettiği 1001 Hayatı anlattığı Kayıp Madalyon kitabının imza günü gerçekleşti. 19.00'da başlayan sunum sonrası imza şöleni gece 00.30'da tamamlandı. Uzun kuyrukların oluştuğu buluşmada Kayıp Madalyon kitabını imzalatmak için bekleyen hayranları gece sonuna kadar yılmadan bekledi.

1960'DA MUHAMMED ALİ'YE SERVİS YAPMAYAN RESTORANI DEŞİFRE ETTİ VE O RESTORAN İLE İLGİLİ ÇEKTİĞİ VİDEOYU YAYINLADI

Konferans salonunda yapılan sunumda ise Bilgehan Demir, kitabı yazma sürecinden bahsetti ve Muhammed Ali'ye siyahi olduğu gerekçesi ile yemek servisi yapmayan restorana girdiği o gizli çekim görüntüleri yayınladı. Salonu dolduran seyircilerin şaşkınlıkla izlediği görüntülerde restoran danışmanı, Ali'nin içeri neden alınmadığını anlatmaya çalıştı. Bu görüntülerin ardından Bilgehan Demir, Muhammed Ali'nin ailesi ile yaptığı röportajlardan kesitler de yayınladı. Salonda izleyenler arasında Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli de hazır bulunurken, Demir'e günün anısına plaket verdi. Daha sonra ise gelenlerin satın aldığı kitapları imzalamak için fuayeye geçen Bilgehan Demir ve hayranları gece geç saatlere kadar temas kurdular.

BURSA ŞÜKRANIYE'DEN ABD'ye UZANAN HİKAYE

Bilgehan Demir, Balıkesir imza günü dönüşü 13 yaşına kadar yaşadığı Bursa'daki Şükraniye mahallesine giderek yazdığı kitabı ilk futbol antrenörleri Bahattin Tutanlı ve Ali Yazır'a götürdü ve onlarla Şükraniye mahallesi Levent sokakta buluştu. Mahallesindeki Şükraniye Spor Kulübüne de sporcuların okuması için kitabını armağan etti. Usta spiker ve yazar Demir bu buluşmada Şükraniye'den ABD'ye uzanan hikayesini de eski arkadaşlarına ve antrenörlerine anlatarak onlarla bol bol fotoğraf çekildi ve videolar izletti.

Kaynak: DHA

Muhammed Ali, Kültür Sanat, Balıkesir, Belgesel, Kültür, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilgehan Demir, 'Kayıp Madalyon' Kitabının İmza Gününde Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

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