Spor

- Bina garajından şampiyonluğa uzanan başarı

GAZİANTEP - Gaziantep'te amcaları Mahmut Kendirci'nin yönlendirmesiyle küçük yaşta bilek güreşiyle tanışan 15 yaşındaki milli bilek güreşçisi Ahmet Efe ve 19 yaşındaki Hamza Kendirci kardeşler, 4 yılda kariyerlerine Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonluğu sığdırdılar.

Ahmet Efe ve Hamza Kendirci kardeşler, eski bilek güreşçisi olan 44 yaşındaki amcaları Mahmut Kendirci'nin tavsiyesiyle küçük yaşlarda bilek güreşi ile tanıştı.

Bilek güreşi konusunda kendilerini geliştiren ve kariyerlerine şampiyonluk sığdırmak isteyen Kendirci kardeşler, Gaziantep'te ve Türkiye'de düzenlenen turnuvalara katılmaya başladı.

Turnuvalarda önemli başarılar elde eden ve yeğenlerinin azimli olduğunu gören kendirci kardeşler için amcaları Mahmut Kendirci, binalarının altındaki 3 metrekarelik garajı kendi imkanları ile aldığı materyallerle eğitim alanına çevirdi. Eğitimlerinin yanı sıra akşamları da binalarının altındaki garajda müsabakalara hazırlanan Kendirci kardeşlerden Ahmet, branşında ilk müsabakasına 12 yaşında çıktı ve 13 yaşında da katıldığı dünya şampiyonasında 3'üncülük elde etti. Bileğindeki sakatlık nedeniyle 14 yaşında bir süre yarışmalara katılamayan ve bu yıl ise üst üste şampiyonluklar kazanan Ahmet, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da 5-15 Mayıs'ta düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ kol ile 15-25 Ağustos'ta Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ise iki kolda altın kazanarak her iki organizasyonda da kürsünün ilk basamağına çıkmayı başardı.

6 yıl içerisinde birçok önemli başarıya imza atan Hamza Kendirci ise, 2021 ve 2022'de sağ ve sol kolda Türkiye şampiyonu, yine 2022'de sağ ve sol kolda dünya 3'üncüsü, 2024'te sağ kolda Avrupa 1'incisi ve sol kolda 2'inci, dünyada da sol kolda 3'üncü oldu.

2024'te farklı kategorilerde sağ kolda Türkiye 1'incisi ve 2'incisi olan Hamza Kendirci, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da 5-15 Mayıs'ta düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ kolda şampiyon, 15-25 Ağustos'ta Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ise sol kolda 3'üncü olarak altın ve bronz madalya kazandı.

"Bugünlere kolay gelmedik"

Hamza'nın bilek güreşçisi olmak istediğini kendisine söylediğinde çok mutlu olduğunu belirten amca Mahmut Kendirci, uzun süredir verilen emeklerinin karşılığını aldıklarını ve yeğenlerinin daha önemli başarılar elde edeceklerini inandığını ifade ederek, "2018 yılında Ahmet ve Hamza, çok küçük yaşta antrenmana başladılar. Benim de zaten Avrupa ve dünya derecelerim var. Ben yeğenlerimi bu garajda çalıştırdım ve hiçbir zaman antrenmanlarımızı da aksatmadık. 2023'te Hamza dünyada 3'üncü oldu. Ahmet de geçen yıl sakatlığı nedeniyle bir sıkıntı oldu. Fakat biz çalışmalarımıza tekrar devam ettik. Bu yıl Avrupa ve dünya şampiyonasında ikisi de şampiyon oldu" dedi.

"En büyük hayalim dünya şampiyonu olmaktı"

En büyük hayali olan dünya şampiyonluğu hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirten Milli bilek güreşçi Ahmet Efe Kendirci, amcasının da eski bilek güreşçisi olduğunu anlatan Ahmet Efe, "İlkokulda sürekli arkadaşlarımla bilek güreşi yapıyordum, daha sonra bilek güreşi sporuna başladım. Okulda hiç kimse beni yenemiyordu. 9 yaşında ilk önce okçuluk kursuna gidiyordum, 10 yaşında kung fu sporuna başladım ve 11 yaşında da bilek güreşine başladım. 4 yıl boyunca devam ettim. 15 yaşında dünya şampiyonu oldum. Şampiyon olunca Moldova'da bayrağımızı en tepelerde dalgalandırmak çok güzel bir duygu olddu ve çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.

"Şanlı bayrağımızı en tepelerde dalgalandırdık"

Milli bilek güreşçi Hamza Kendirci de kardeşi ile birlikte bir yıl içerisinde hem Avrupa hem dünya hem de Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde ettiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Elde ettikleri başarıları anlatan Kendirci, "2018 yılında bilek güreşine başladım. Amcama bu spora başlamak istediğimi söyledim, amcam da bu duruma sevindi ve garajda antrenmanlara başladık. 6 yıl boyunca bu garajda çalıştık ve yarışmalara katıldık. Her türlü zorluğa rağmen Türkiye şampiyonlukları yaşadık. Sakat kol ile Türkiye şampiyonluklarına katıldığım oldu. 2021 yılında hem gençler hem de büyükler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldum. Kardeşimle birlikte Avrupa şampiyonasına gittik. İkimizde sağ kolda şampiyon olup sol kolda ikinci olduk. ardından dünya şampiyonası oldu, ben sol kolda üçincü, kardeşim ise iki kolda da şampiyon oldu. Slovakya ve Moldova'da şanlı bayrağımızı en tepelerde dalgalandırmak çok büyük bir onur oldu. Amcam ve kardeşimle birlikte bu sporu yapmak çok güzel. Burada çok güzel antrenmanlar yapıyoruz" diye konuştu.