Bingöl'de Rafting Şampiyonası Coşkusu

09.05.2026 18:18
Genç ilçesinde düzenlenen şampiyona, sporu ve kültürü birleştirerek birlik mesajları veriyor.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde ilk kez düzenlenen Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası, Murat Nehri kıyısında sürüyor. Şampiyonada düzenlenen etkinlikte sporcular, Karadeniz'in horonu ile Doğu'nun halayını birleştirerek birlik mesajları verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genç Kaymakamlığı ve Türkiye Kano Federasyonu koordinesinde düzenlenen ve yarın sona erecek olan şampiyonada, Murat Nehri'nin parkurunda 10 farklı ilden gelen 77 takım ve yüzlerce sporcu dereceye girmek için kürek çekiyor. Yarış alanında takımlar, start öncesi birbirleriyle selamlaşıp hatıra fotoğrafı çektirdi, nehir kenarında kurulan alanda halay ve horonla etkinliğe eşlik etti.

MİLLETVEKİLİ FEVZİ BERDİBEK: BİNGÖL BUNU HAK EDİYOR

İlçe Kaymakamı Muhammet Güzel ile birlikte yarışma alanını ziyaret ederek sporcularla bir araya gelen AK Parti Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibek, kentin tanıtımı açısından bu tür sosyal faaliyetlerin büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Bingöl'de sosyal faaliyetler adına bugün çok güzel bir ana şahitlik ettik. Yarışlarının ilimizde yapılması, 10 farklı ilin temsilcilerinin burada olması tanıtım adına harika bir durum. Bingöl hakikaten bunu hak ediyor. Şu ortama bir bakar mısınız? Güzel ve pozitif bir atmosfer var; millet eğleniyor, keyfine bakıyor, neşesine bakıyor. Biz de bu konuda duyarlılık adına yapılabilecek ne varsa her zaman yanlarında olacağız" dedi.

MUSTAFA SARIKAYA: SPORUN MUHTEŞEM BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ MURAT NEHRİ KIYISINDA YAŞANIYOR

Yarışmaya Ordu'dan katılan Kumru İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatörü Mustafa Sarıkaya, Bingöl'de karşılaştıkları misafirperverliğe teşekkür ederek, "Geldiğimiz günden beri hayretler içerisindeyiz. Muhteşem bir Doğu misafirperverliği hissettik. Öğrencilerimiz; Diyarbakır, Van ve Bingöllü akranlarıyla sanal medya grupları kurup kardeşlik bağları tesis etti. Biz turkuaz formalarımızla burada Rize, Diyarbakır ve Bingöl ile el ele horon teptik, halay çektik. Sporun muhteşem birleştirici gücü tam olarak burada, Murat Nehri kıyısında yaşanıyor" diye konuştu.

MERVE DİKİCİ: DOĞASINA HAYRAN KALDIK

Yozgat Spor Lisesi'nden Beden Eğitimi Öğretmeni Merve Dikici de ilk kez geldikleri Bingöl'ün doğasına hayran kaldıklarını belirterek, "Bir tarafta yeşillik, bir tarafta dağlar ve üzerinde kar... Muazzam bir manzara. Murat Nehri'nin debisi rafting için çok uygun. Bizleri burada çok güzel ağırladılar, organizasyon kusursuz işliyor" ifadelerini kullandı.

Yarışları izleyen Mehmet Söyler ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek şöyle dedi:

"Bu güzel organizasyonu hazırlayanlara, emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Şehrimize gelen tüm sporculara, misafirlere teşekkür ediyoruz; sağ olsunlar, var olsunlar. Genç için çok kıymetli bir tablo."

Kaynak: DHA

