Bingöl Genç ilçesinde yaz spor okulları açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bingöl Genç ilçesinde yaz spor okulları açıldı

Bingöl Genç ilçesinde yaz spor okulları açıldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde gençlerin ve çocukların yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla, kaymakamlık öncülüğünde yaz spor okulları açılış töreni yapıldı. Kaymakam Muhammet Güzel, törende yaptığı konuşmada, yaz spor okullarının gençlerin fiziksel sağlığına katkı sağladığı gibi, disiplin, takım çalışması ve liderlik gibi hayat becerilerini kazanmalarına da yardımcı olduğunu belirtti.

28.06.2024 11:21  Güncelleme: 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Genç ilçesinde gençlerin ve çocukların yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla, kaymakamlık öncülüğünde yaz spor okulları açılış töreni yapıldı.

Açılış törenine Kaymakam Muhammet Güzel, Genç Sulh Ceza Asliye Hukuk Hakimi Şahin Durnagöl, Belediye Başkanı Kemal Tartar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, daire amirleri, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı. Kaymakam Muhammet Güzel, törende yaptığı konuşmada, "Yaz spor okulları, gençlerimizin yaz tatillerini en verimli şekilde değerlendirmeleri için harika bir fırsat sunuyor. Bu program kapsamında öğrencilerimiz, rafting, yüzme, jimnastik, tekvando, futbol gibi çeşitli kurslarla ilgilenecek ve uzman eğitimciler eşliğinde bu sporların inceliklerini öğrenecekler. Sporun gençlerimizin fiziksel sağlığına olan katkısının yanı sıra, disiplin, takım çalışması ve liderlik gibi hayat becerilerini kazanmalarına da büyük fayda sağladığına inanıyoruz. Bizler, sporun sadece bedensel gelişim için değil, aynı zamanda gençlerimizin ruhsal ve sosyal gelişimi için de önemli olduğunu düşünüyoruz. Burada, sporun birleştirici gücüyle gençlerimizin bir araya gelerek yeni arkadaşlıklar kurmalarını, takım ruhunu ve rekabeti öğrenmelerini arzuluyoruz. Aynı zamanda bu spor okullarının, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durarak sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzı benimsemelerine yardımcı olacağını umuyoruz. Bu projeyi hayata geçirirken, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam oluşturmak istedik. Sporun yanı sıra, gençlerimize yönelik eğitim, kültür ve sanat alanlarında da çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz. Siz değerli velilerimize de teşekkür etmek istiyorum, çocuklarınızın bu tür etkinliklere katılmalarını desteklediğiniz için. Hep birlikte, sağlıklı, bilinçli ve başarılı nesiller yetiştirmek için çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Muhammet Güzel, Kaymakamlık, Bingöl, Spor, Genç, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bingöl Genç ilçesinde yaz spor okulları açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:42 İkinci ’Seçil Erzan’ vakasında banka müdürü Hatice’nin paraları verdiği isim tutuklandı İkinci 'Seçil Erzan' vakasında banka müdürü Hatice'nin paraları verdiği isim tutuklandı
09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
10:33 Forbes açıkladı Türkiye’nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 11:11:57. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl Genç ilçesinde yaz spor okulları açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement