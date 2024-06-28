Bingöl Genç ilçesinde yaz spor okulları açıldı

Spor

Bingöl'ün Genç ilçesinde gençlerin ve çocukların yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla, kaymakamlık öncülüğünde yaz spor okulları açılış töreni yapıldı.

Açılış törenine Kaymakam Muhammet Güzel, Genç Sulh Ceza Asliye Hukuk Hakimi Şahin Durnagöl, Belediye Başkanı Kemal Tartar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, daire amirleri, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı. Kaymakam Muhammet Güzel, törende yaptığı konuşmada, "Yaz spor okulları, gençlerimizin yaz tatillerini en verimli şekilde değerlendirmeleri için harika bir fırsat sunuyor. Bu program kapsamında öğrencilerimiz, rafting, yüzme, jimnastik, tekvando, futbol gibi çeşitli kurslarla ilgilenecek ve uzman eğitimciler eşliğinde bu sporların inceliklerini öğrenecekler. Sporun gençlerimizin fiziksel sağlığına olan katkısının yanı sıra, disiplin, takım çalışması ve liderlik gibi hayat becerilerini kazanmalarına da büyük fayda sağladığına inanıyoruz. Bizler, sporun sadece bedensel gelişim için değil, aynı zamanda gençlerimizin ruhsal ve sosyal gelişimi için de önemli olduğunu düşünüyoruz. Burada, sporun birleştirici gücüyle gençlerimizin bir araya gelerek yeni arkadaşlıklar kurmalarını, takım ruhunu ve rekabeti öğrenmelerini arzuluyoruz. Aynı zamanda bu spor okullarının, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durarak sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzı benimsemelerine yardımcı olacağını umuyoruz. Bu projeyi hayata geçirirken, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam oluşturmak istedik. Sporun yanı sıra, gençlerimize yönelik eğitim, kültür ve sanat alanlarında da çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz. Siz değerli velilerimize de teşekkür etmek istiyorum, çocuklarınızın bu tür etkinliklere katılmalarını desteklediğiniz için. Hep birlikte, sağlıklı, bilinçli ve başarılı nesiller yetiştirmek için çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi. - BİNGÖL