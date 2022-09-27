Bingöl gündem: SPOR Genç bilardocu Burak Haşhaş, Türkiye ve Avrupa'nın ardından dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
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Bingöl gündem: SPOR Genç bilardocu Burak Haşhaş, Türkiye ve Avrupa'nın ardından dünya şampiyonu oldu

27.09.2022 16:12

Bingöl haberleri... Genç bilardocu Burak Haşhaş, Türkiye ve Avrupa'nın ardından dünya şampiyonu olduİSTANBUL, (DHA) - Genç milli bilardocu Burak Haşhaş, 3 bant bilardo disiplininde 2022 yılını 3 altın madalya ile tamamladı.

Genç bilardocu Burak Haşhaş, Türkiye ve Avrupa'nın ardından dünya şampiyonu oldu

İSTANBUL, (DHA) - Genç milli bilardocu Burak Haşhaş, 3 bant bilardo disiplininde 2022 yılını 3 altın madalya ile tamamladı. 16 yaşındaki başarılı sporcu, Türkiye'nin bilardoda dünya şampiyonu olan en genç ismi oldu.

Hollanda'da 25 Eylül'de sona eren U22 3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde bir diğer genç Türk sporcu olan Denizhan Akkoca'yı mağlup eden Burak Haşhaş, final maçında ise Yunan rakibi Dimitrios Seleventas'ı 35-10 skorla devirerek dünya şampiyonu oldu. Bu şampiyonluk ile 2022 sezonunu domine eden 16 yaşındaki genç şampiyon milli marşımızı da gururla dinletti. Burak Haşhaş U22 Gençler Dünya Şampiyonu olan ilk Türk sporcu olma unvanına da sahip oldu. 16 yaşındaki sporcu, 11-13 Şubat 2022 tarihlerinde de U17 Türkiye Şampiyonu olmuş; 7-10 Nisan tarihlerinde ise İtalya'da düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nı kazanmıştı.

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Kaynak: DHA

Türkiye, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

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