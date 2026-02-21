TFF 3. Lig 2. Grup 22. haftada 12 Bingölspor, sahasında Kırşehir Futbol Spor Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.
Hakemler: Erdem Temel, Melih Kurtuluş, Enes Samanlı
12 Bingölspor: Muhammet Tuncer, Hüseyincan Kırıkcı, Buğrahan Karslı, Mustafa Emir Akyıldız (Yusuf Ege Saydam dk. 63), Ziya Erdal (Recep Berat Taşbakır dk. 75), Muhammed Altunbay (Batuhan Kara dk. 75), Raşit Şahingöz, Osman Şahin, Eren Emre Aydın (Hali İbrahim Sevinç dk. 46), Berk Ali Nizam, Mehmet Fuat Gölbaşı
Kırşehir Futbol Spor Kulübü: Orhan Kurşun, Yusuf Çakır, Yunus Karakaya, Emre Kars, Ümit Bayraktar, Tunahan Güngör (Batuhan Calap dk. 64), Hüseyin Cakmak (Güney Yılmaz dk. 65), Çağdaş Şendur (Arda Kurt dk. 80), Ali Karakaya, Muhammed Pınarcı, Ozan Can Dursun
Gol: Caner Uzun (dk. 78) (Kırşehir Futbol Spor Kulübü)
Sarı kartlar: Mustafa Emir Akyıldız, Muhammet Altunbay (12 Bingölspor), Caner Uzun, Batuhan Calap (Kırşehir Futbol Spor Kulübü) - BİNGÖL
Son Dakika › Spor › Bingölspor, Kırşehir'e Mağlup - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?