Bingölspor, Kırşehir'e Mağlup
21.02.2026 15:43
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 12 Bingölspor, Kırşehir FK'ya 1-0 yenildi. Gol 78. dakikada Caner Uzun'dan.

TFF 3. Lig 2. Grup 22. haftada 12 Bingölspor, sahasında Kırşehir Futbol Spor Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.

Hakemler: Erdem Temel, Melih Kurtuluş, Enes Samanlı

12 Bingölspor: Muhammet Tuncer, Hüseyincan Kırıkcı, Buğrahan Karslı, Mustafa Emir Akyıldız (Yusuf Ege Saydam dk. 63), Ziya Erdal (Recep Berat Taşbakır dk. 75), Muhammed Altunbay (Batuhan Kara dk. 75), Raşit Şahingöz, Osman Şahin, Eren Emre Aydın (Hali İbrahim Sevinç dk. 46), Berk Ali Nizam, Mehmet Fuat Gölbaşı

Kırşehir Futbol Spor Kulübü: Orhan Kurşun, Yusuf Çakır, Yunus Karakaya, Emre Kars, Ümit Bayraktar, Tunahan Güngör (Batuhan Calap dk. 64), Hüseyin Cakmak (Güney Yılmaz dk. 65), Çağdaş Şendur (Arda Kurt dk. 80), Ali Karakaya, Muhammed Pınarcı, Ozan Can Dursun

Gol: Caner Uzun (dk. 78) (Kırşehir Futbol Spor Kulübü)

Sarı kartlar: Mustafa Emir Akyıldız, Muhammet Altunbay (12 Bingölspor), Caner Uzun, Batuhan Calap (Kırşehir Futbol Spor Kulübü) - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

