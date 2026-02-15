12 Bingölspor, seyircisiz maçta rakibini 7-1 mağlup etti

12 Bingölspor, TFF 3. Lig 2. Grup 21. haftasında evinde seyircisiz oynanan maçta Kilis 1984'ü 7-1 mağlup etti.

Cezadan dolayı taraftarların tribünlere alınmadığı karşılaşmada Bingöl Belediyesi tarafından stat önüne kurulan dev ekranda yüzlerce vatandaş maçı takip etti. Stat önünde toplanan taraftarlar, takımlarına dışarıdan da olsa büyük destek verdi. Ayrıca hayırsever bir vatandaş tarafından taraftarlara tavuk dürüm ve ayran ikram edildi. Rakibini farklı mağlup eden 12 Bingölspor, seyircisiz oynama cezasına rağmen moral ve motivasyonunu kaybetmedi. Maç boyunca stat çevresinde coşku hakim olurken, galibiyet sevinci dev ekran önünde yaşandı.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan 12 Bingölspor Başkanı Mehmet Engin Özturan, "Öncelikle bugün buraya gelen annelerimize, kardeşlerimize, abilerimize, babalarımıza ve tüm hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Solhan'dan, Genç'ten, Kiğı'dan, Karlıova'dan, Yedisu'dan, ilçelerimizin tamamından insanlar buraya akın etti. Bingölspor'a verilen haksız cezanın karşılığını hem sahada hem de burada hep birlikte verdik. Tüm Türkiye bunu izledi. Belediyemizin kurduğu dev ekranda, halkımızla birlikte maçı izledik. Bingölspor'un yanında olan, arkasında duran herkese sonsuz teşekkür ediyorum. İnanın beni çok onurlandırdınız, çok gururlandırdınız. Buradan bir söz de vermek istiyorum; Bingölspor, şu an en yakın rakibinin 12 puan önünde. İnşallah mart ayında şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Futbolcularımız, sahada kendilerine verilen haksız cezalara en güzel cevabı verdi. Halkımız da sokakta gereken mesajı verdi. Umuyorum ki bu mesaj yerine ulaşmıştır" dedi.

Müsabakayı dev ekranda takip eden küçük taraftar Aras Budak ise, "Haksız yere Bingölspor'a ceza verseler bile dışarıdan Bingölspor'u destekliyoruz. 1. Lig'de oynayacağına inanıyoruz. Engin başkana teşekkürler" diye konuştu. - BİNGÖL