Binlerce Galatasaraylı ıslıklamıştı! Guendouzi'den o tepkilere şaşırtan cevap - Son Dakika
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Binlerce Galatasaraylı ıslıklamıştı! Guendouzi'den o tepkilere şaşırtan cevap

Binlerce Galatasaraylı ıslıklamıştı! Guendouzi\'den o tepkilere şaşırtan cevap
03.08.2025 14:50
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Lazio'nun Fransız oyuncusu Matteo Guendouzi, Galatasaray maçının ardından konuştu. Kendisine gösterilen ıslıklı tepki hakkında konuşan yıldız oyuncu, "Burada müthiş bir atmosfer var. Her zaman bu stat doluyor. Taraftarlar, takımının sürekli arkasında. Bu tarz taraftarlarla gurur duymalısınız. Çok sevdim. Bir futbolcu olarak bu tarz atmosferleri yaşamanız gerekiyor.'' dedi.

Hazırlık maçında konuk olduğu Galatasaray ile 2-2 berabere kalan İtalya temsilcisi Lazio'nun Fransız oyuncu Matteo Guendouzi, çok zor bir atmosferde maça çıktıklarını belirtti. Matteo Guendouzi, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''BU STADA GELİP OYNAMAK KOLAY DEĞİL''

Guendouzi, çok zor bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "Harika bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Gol atmak için bazı şanslar yakaladık. Çok zor bir atmosferinde oynadık. Bu stada gelip oynamak kolay değil. İyi oynadık ve bundan gurur duyabiliriz. Hala ligin başlamasına bir ay var. Daha hazır değiliz ama bugün yaptıklarımızdan dolayı gurur duymalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

KENDİSİNE YAPILAN ISLIKLI TEPKİLERE CEVAP

Galatasaray taraftarının kendisini ıslıklamasına değinen Fransız orta saha, "Çok sevdim. Bir futbolcu olarak bu tarz atmosferleri yaşamanız gerekiyor. Ben sahada her şeyimi vermeye çalışan bir oyuncuyum. Bir futbolcu olarak bu tarz atmosferlerde oynadığınız için kendinizle gurur duymalısınız. Burada müthiş bir atmosfer var. Her zaman bu stat doluyor. Taraftarlar, takımının sürekli arkasında. Bu tarz taraftarlarla gurur duymalısınız. Benim ve takımım için değişen bir şey yok. Buraya gelip güzel bir atmosferde oynadığımız için mutluyuz. Her zaman bu tarz statlarda maç oynamıyoruz." diye konuştu.

''ÇOK İYİ BİR TAKIM''

Galatasaray ile daha önce karşılaştığını dile getiren Guendouzi, "İyi oyunculara sahip olduklarını biliyoruz. Gerçekten çok iyi bir takım. Söylediğim gibi burada sergilediğimiz oyundan dolayı çok gururluyuz." şeklinde konuştu.

Matteo Guendouzi, Galatasaray, Futbol, Lazio, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Binlerce Galatasaraylı ıslıklamıştı! Guendouzi'den o tepkilere şaşırtan cevap - Son Dakika

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SON DAKİKA: Binlerce Galatasaraylı ıslıklamıştı! Guendouzi'den o tepkilere şaşırtan cevap - Son Dakika
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