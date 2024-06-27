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- Binlerce kişi milli maçta gol anında sevinç çığlıklarına boğuldu

EDİRNE - Edirne'de vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu üçüncü maçında Çekya ile yaptığı karşılaşmayı kurulan dev ekranlardan seyredip, gol esnasında sevinç çığlıklarına boğuldu.

Edirne Belediyesi, Şehit Astsubay Ömer Halis Demir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri parkına dev ekran kurdu. "Sandalyeni kap gel" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılan binlerce vatandaş, Türkiye-Çekya maçını izledi.

Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleri ile adeta kendinden geçen Edirneliler, Türkiye'nin son 16 tura kalmasını coşkuyla kutladı.