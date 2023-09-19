Manchester United taraftarının Altay'dan tek bir isteği var - Son Dakika

Manchester United taraftarının Altay'dan tek bir isteği var

Son Güncelleme: 19.09.2023 22:16

İngiliz ekibi Manchester United'ın sosyal medya hesabından Onana ile birlikte Altay Bayındır'ın fotoğrafını paylaşması sonrası, taraftarlar Altay'ın Onana'dan kaleyi devralması gerektiği belirten binlerce yorum yaptı.

İngiliz devi Manchester Unitedlı taraftarlar, kulübün Fenerbahçe'den transfer edilen Altay Bayındır paylaşımı sonrası genç eldivenin kaleyi devralması gerektiği şeklinde yüzlerce yorum yaptılar.

OANANA'YI ELEŞTİRİYORLAR

Premier Lig'de sezon istediği gibi başlayamayan Manchester United'da hedefteki isimlerden biri de kaleci Andre Onana. Inter'den transfer edilen Kamerunlu file bekçisi, şu ana kadar performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

YORUM YAĞMURUNA TUTTULAR

Taraftarlar, Onana'nın kötü performansına kayıtsız kalmadı. İngiliz ekibi, sosyal medya hesabından Andre Onana ile birlikte Altay Bayındır'ın fotoğrafını paylaştı. Manchester United'ın taraftarları, bu gönderinin altına Altay'ın Onana'dan kaleyi devralması gerektiği şeklinde birçok yorum yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları;

Binlerce yorum yaptılar! Manchester United taraftarının Altay'dan tek bir isteği var
2. kaleci Onana'dan daha iyi, hepinizin yorumlara bakmaya başlaması gerekiyor, televizyondan çok şey görüyoruz sonra koç ve oyuncular Onana, elleriyle değil sadece ayağıyla topla iyi oynuyor ve hızlı ya da iyi dalamıyor refleks ikinci kaleci çok daha iyi lütfen
Binlerce yorum yaptılar! Manchester United taraftarının Altay'dan tek bir isteği var
Görünüşe göre Bayındır, Bayern Münih karşısında Onana'nın yerini alacak
Binlerce yorum yaptılar! Manchester United taraftarının Altay'dan tek bir isteği var
Bayındır yarın başlasın
Binlerce yorum yaptılar! Manchester United taraftarının Altay'dan tek bir isteği var
Bayandır'ı son maçtan sonra denemek gerekebilir
Binlerce yorum yaptılar! Manchester United taraftarının Altay'dan tek bir isteği var
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Manchester United taraftarının Altay'dan tek bir isteği var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester United taraftarının Altay'dan tek bir isteği var - Son Dakika
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