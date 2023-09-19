Manchester United taraftarının Altay'dan tek bir isteği var

İngiliz devi Manchester Unitedlı taraftarlar, kulübün Fenerbahçe'den transfer edilen Altay Bayındır paylaşımı sonrası genç eldivenin kaleyi devralması gerektiği şeklinde yüzlerce yorum yaptılar.

OANANA'YI ELEŞTİRİYORLAR

Premier Lig'de sezon istediği gibi başlayamayan Manchester United'da hedefteki isimlerden biri de kaleci Andre Onana. Inter'den transfer edilen Kamerunlu file bekçisi, şu ana kadar performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

YORUM YAĞMURUNA TUTTULAR

Taraftarlar, Onana'nın kötü performansına kayıtsız kalmadı. İngiliz ekibi, sosyal medya hesabından Andre Onana ile birlikte Altay Bayındır'ın fotoğrafını paylaştı. Manchester United'ın taraftarları, bu gönderinin altına Altay'ın Onana'dan kaleyi devralması gerektiği şeklinde birçok yorum yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları;

2. kaleci Onana'dan daha iyi, hepinizin yorumlara bakmaya başlaması gerekiyor, televizyondan çok şey görüyoruz sonra koç ve oyuncular Onana, elleriyle değil sadece ayağıyla topla iyi oynuyor ve hızlı ya da iyi dalamıyor refleks ikinci kaleci çok daha iyi lütfen

Görünüşe göre Bayındır, Bayern Münih karşısında Onana'nın yerini alacak

Bayındır yarın başlasın