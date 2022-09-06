Cristiano Ronaldo, 19 yılın ardından ilk kez bir Şampiyonlar Ligi sezonunda mücadele edemeyecek

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi, bu akşam oynanacak karşılaşmalarla start alacak. Final maçına İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon efsane bir isim yer almayacak.

PERFORMANSI SON YILLARA DAMGA VURMUŞTU

Özellikle Real Madrid dönemindeki muhteşem performansıyla Devler Ligi'nde adeta kırılmadık rekor bırakmayan ve tarihe geçen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, uzun yıllar sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yok.

Real Madrid ayrılığı sonrası Juventus'ta istediğini bulamayan ve yuvası Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de oynadığı 30 maçta 18 gol atmasına rağmen Kırmızı Şeytanlar'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağlayamamıştı.

Manchester United'ın ligde 6. olmasıyla Devler Ligi biletini kaptırması, İngiliz devinde krize yol açtı.

DEVLER LİGİ'NDE YARIŞAN BİR TAKIMA TRANSFER OLMAYA ÇALIŞTI

Şampiyonlar Ligi'ndeki rekorlarını kaptırmak istemeyen 37 yaşındaki golcü, yaz boyu Devler Ligi'nde mücadele eden bir takıma transfer olmaya çabalasa da, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla Manchester United'da kaldı.

Şampiyonlar Ligi denince akla gelen belki de ilk futbolcu olan Cristiano Ronaldo, Sporting'den Manchester United'a transfer olduğu 2003/04 sezonundan bu yana aralıksız olarak Devler Ligi'nde mücadele ediyordu. Tecrübeli yıldız, böylelikle tam 19 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde uzak kaldı.