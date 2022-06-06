Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Bruno Alves, aktif kariyerini noktaladı - Son Dakika
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Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Bruno Alves, aktif kariyerini noktaladı

06.06.2022 17:08
Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Bruno Alves, aktif kariyerini noktaladı

3 sezon Fenerbahçe forması giyen savunmacı Bruno Alves, aktif kariyerini noktaladı. Deneyimli isim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yolculuk bitti ama yeni fırsatlar doğacak. Teşekkürler." sözlerine yer verdi.

2013-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen başarılı savunmacı Bruno Alves futbolu bıraktı. Sarı-lacivertlilerle Süper Lig şampiyonluğu da yaşayan Portekizli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kariyerini noktaladığını açıkladı.

"BU YOLCULUK BİTTİ"

Son olarak Yunan kulübü Apollon'da oynayan 40 yaşındaki Alves, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Futbolculuk kariyerim sona erdi. Spor hayatım boyunca çalıştığım tüm kulüpler, teknik direktörler, antrenörler ve takım arkadaşlarıma minnettarım. Bu yolculuk bitti ama yeni fırsatlar doğacak. Teşekkürler." ifadelerine yer verdi.

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3 YIL FENERBAHÇE FORMASINI TERLETTİ

Kariyerinde Porto, Zenit, Cagliari, Rangers, Parma kulüplerinin formasını giyen Alves, 2013'ten 2016'ya kadar oynadığı Fenerbahçe'de bir lig şampiyonluğu yaşadı. Alves, 96 maça çıktığı Portekiz Milli Takımı formasıyla da 2016'da Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

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Bruno Alves, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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