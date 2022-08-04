Sevilla, sosyal medya paylaşımıyla sarı-kırmızılı taraftarı sinirlendirdi: Teşekkürler, Galatasaray - Son Dakika
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Sevilla, sosyal medya paylaşımıyla sarı-kırmızılı taraftarı sinirlendirdi: Teşekkürler, Galatasaray

04.08.2022 19:37

Bir dönem Galatasaray'da top koşturan Alex Telles'i renklerine bağlayan Sevilla, sarı-kırmızılı kulübe sosyal medyadan yaptığı paylaşımla teşekkür etti. Galatasaray'dan son olarak Marcao'yu geçen sezon da Fernando'yu transfer eden Sevilla, 3 futbolcunun adını yazarak "Teşekkürler, Galatasaray" dedi. Sarı-kırmızılı taraftarları oldukça sinirlendiren paylaşımın altına, binlerce yorum yapıldı.

Galatasaray'dan son olarak Marcao'yu renklerine bağlayan ve Nelsson'a da ilgisi olduğu konuşulan Sevilla'dan sarı-kırmızılı kulübe teşekkür geldi.

SEVILLA'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Bir dönem Galatasaray forması giyen Alex Telles'i renklerine bağlayan Sevilla, Marcao ve Fernandao transferlerini de unutmayarak, sarı-kırmızılı takıma sosyal medyadan teşekkür etti. 3 futbolcunun adını yazarak "Teşekkürler, Galatasaray" ifadelerini kullanan İspanyol devinin paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlardan binlerce yorum geldi.

Sevilla, paylaşımında 3 futbolcunun adını yazarak Galatasaray'a teşekkür etti! Taraftar çılgına döndü
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Sevilla, Alex Telles'i kiraladı Sevilla, Alex Telles'i kiraladı

Alex Telles, Galatasaray, Sevilla FC, Marcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sevilla, sosyal medya paylaşımıyla sarı-kırmızılı taraftarı sinirlendirdi: Teşekkürler, Galatasaray - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevilla, sosyal medya paylaşımıyla sarı-kırmızılı taraftarı sinirlendirdi: Teşekkürler, Galatasaray - Son Dakika
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