Bir dönem Süper Lig\'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'in önemli kulüplerinde forma giyen ve attığı gollerle futbolseverlerin hafızalarında yer edinen Emre Güral, futbol kariyerinden sonra sürpriz bir yola yöneldi. 36 yaşındaki eski milli santrfor, şu anda Almanya'da hipnoz koçluğu yaparak sporun dışında yeni bir alanda kariyer inşa ediyor.

SÜPER LİG'DE DE FORMA GİYDİ

Almanya'nın Frankfurt altyapısında futbol yaşantısına adım atan Güral, Türkiye'de Trabzonspor, Antalyaspor, Eskişehirspor ve Ankaragücü gibi kulüplerin formasını terletmişti. Son profesyonel deneyimini ise İtalya Serie C ekiplerinden Crotone'de yaşayan tecrübeli oyuncu, aktif futbolu bıraktıktan sonra yeniden Almanya'ya döndü.

Burada aldığı eğitimlerle birlikte zihin gelişimi ve kişisel dönüşüm alanına yönelen Güral, şimdi sporcular ve bireylerle hipnoz koçluğu üzerinden çalışıyor.