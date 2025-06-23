Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Spor

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig\'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
23.06.2025 10:45
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Bir dönem Süper Lig'in önemli kulüplerinde forma giyen Emre Güral, futbol kariyerinden sonra sürpriz bir yola yöneldi. 36 yaşındaki eski milli santrfor, şu anda Almanya'da hipnoz koçluğu yaparak sporun dışında yeni bir alanda kariyer inşa ediyor.

Bir dönem Süper Lig'in önemli kulüplerinde forma giyen ve attığı gollerle futbolseverlerin hafızalarında yer edinen Emre Güral, futbol kariyerinden sonra sürpriz bir yola yöneldi. 36 yaşındaki eski milli santrfor, şu anda Almanya'da hipnoz koçluğu yaparak sporun dışında yeni bir alanda kariyer inşa ediyor.

SÜPER LİG'DE DE FORMA GİYDİ

Almanya'nın Frankfurt altyapısında futbol yaşantısına adım atan Güral, Türkiye'de Trabzonspor, Antalyaspor, Eskişehirspor ve Ankaragücü gibi kulüplerin formasını terletmişti. Son profesyonel deneyimini ise İtalya Serie C ekiplerinden Crotone'de yaşayan tecrübeli oyuncu, aktif futbolu bıraktıktan sonra yeniden Almanya'ya döndü.

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Burada aldığı eğitimlerle birlikte zihin gelişimi ve kişisel dönüşüm alanına yönelen Güral, şimdi sporcular ve bireylerle hipnoz koçluğu üzerinden çalışıyor.

Emre Güral, Trabzon, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 12341234:
    Vay be o zamanlar ne sallamisti süper ligi, takımını tek başına şampiyonlar Ligi'nde finale kadar çıkarmıştı finalde Barcelona' ya karşı hatrik yapsada Ronaldo'nun 4 golüyle finali kaybetmişlerdi 62 4 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Süper ligi ne salkamisti ama kaç sene oldu halen sallaniyoruz 29 3 Yanıtla
  • Hakan1421:
    adamın kendisini hatırlayamadım attığı gol nasıl hafızama yer etsin 19 3 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Süper Ligi 35 senedir takip ediyorum. Böyle bir ismin ülkeyi salladığını ilk sizden duyuyorum. ne zaman salladı da biz görmedik acaba??? 4 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    bi keresinde Avustura kampında su molası verilmişti su şakası yapmışlardı buna hatırladım 3 0 Yanıtla
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