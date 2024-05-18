Birdenbire Samandıra'ya geldi! Ali Koç'un Galatasaray derbisi öncesi futbolculara söylediklerine bakın - Son Dakika
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Birdenbire Samandıra'ya geldi! Ali Koç'un Galatasaray derbisi öncesi futbolculara söylediklerine bakın

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir yandan seçim çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da gözünü Galatasaray derbisine çevirdi. Şampiyonluk düğümünü çözebilecek dev derbi öncesinde Samandıra Tesisleri'ni ziyaret eden Koç, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek "Bu camiaya borçlusunuz. Galatasaray derbisini kazanarak, taraftarları sevindirmelisiniz" ifadelerini kullandı.

18.05.2024 14:19
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yarın oynanacak ve şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip Galatasaray derbisi öncesinde Samandıra Tesisleri'nde teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Koç'un gündeminde sadece Galatasaray derbisi vardı.

"CAMİAYA BORÇLUSUNUZ"

Sözcü'nün haberine göre takımının konsantrasyonunu seçim gündemiyle dağıtmak istemeyen Ali Koç, İsmail Kartal ve futbolculara "Bu camiaya borçlusunuz. Galatasaray derbisini kazanarak, taraftarları sevindirmelisiniz" ifadelerini kullandı.

Birdenbire Samandıra'ya geldi! Ali Koç'un Galatasaray derbisi öncesi futbolculara söylediklerine bakın

ADAYLIK BAŞVURUSUNU TAMAMLADI

Öte yandan Ali Koç, 8-9 Haziran'da gerçekleşecek olağan seçimli genel kurul için adaylık başvurusunu tamamladı. Tüzükte koşul sunulan imzalar, YDK Başkanlığına teslim edildi.

İsmail Kartal, Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Birdenbire Samandıra'ya geldi! Ali Koç'un Galatasaray derbisi öncesi futbolculara söylediklerine bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ender Kervancıoğlu: Fenerbahçe Galatasaraya en son gol attığında teknik direktör Domenec Torrent idi. 6 1 Yanıtla
  • Ömer Ege Karaarslan: Ali çok boş laf yapımışsın 3 1 Yanıtla
  • Mert kursun : Derbiyi kazaninca taraftar seni alkislayacakmi 0 2 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz: 1 FENERBAHÇE 2 ALİ KOÇ 3 İSMAIL KARTAL 4 LİG ŞAMPİYONLUĞU YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR 1 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Birdenbire Samandıra'ya geldi! Ali Koç'un Galatasaray derbisi öncesi futbolculara söylediklerine bakın - Son Dakika
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