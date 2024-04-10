- Birgül Sadıkoğlu: "Son ana kadar savaşmaya devam ettik"
İSTANBUL - A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Birgül Sadıkoğlu, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Son ana kadar savaşmaya devam ettik" dedi.
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında sahasında karşılaştığı Macaristan'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli oyuncu Birgül Sadıkoğlu, "Kampın başından itibaren hedefimiz grubu ikinci olarak tamamlamaktı. İlk maçta da çok iyi oynadık fakat istemediğimiz bir sonuç ile sahadan ayrıldık. Macaristan maçı öncesi galip geleceğimize inanmıştık. Müsabakanın ilk devresinde yediğimiz golle geriye düştük belki ama son ana kadar savaşmaya devam ettik. Neticesinde sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldık. Daha da iyi bir konuma gelmek istiyoruz. Çünkü biz küçük kardeşlerimize rol model olmak istiyoruz. Taraftarlarımıza da bizi son ana kadar destekledikleri için teşekkür ediyorum ve bayramlarını kutluyorum" ifadelerini kullandı.
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A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Derya Arhan, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Mücadelemizin devamı gelecek' dedi. Arhan, zorlu bir müsabaka sonrası takımın galibiyetle ayrıldığını ve ikinci durumda olduklarını belirtti. Ayrıca, takım arkadaşının annesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
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A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Busem Şeker, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Maçı çevireceğimizden emindik ve inancımızı hiç kaybetmedik' dedi. Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında sahasında karşılaştığı Macaristan'ı 2-1 mağlup etti.
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