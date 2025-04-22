Biri yıllarını verdi, diğeri yeni geldi! Muslera ve Osimhen\'in rekor kırmasına ramak kaldı

Galatasaray'ın kalesini yıllardır koruyan efsane kalecisi Fernando Muslera ve sezon başında kiralık gelmesine rağmen kısa sürede sarı-kırmızılıların unutulmaz isimleri arasında yer almayı başaran Nijeryalı golcü Victor Osimhen sezon sonunda rekor kırabilir.

MUSLERA'YA 2 KUPA DAHA LAZIM

Galatasaray kariyerinde 17 kupa kazanan Uruguaylı eldiven, takımının sezonu çifte kupayla tamamlaması halinde kupa sayısını 19'a çıkaracak ve 18 kupa kazanan Bülent Korkmaz, Tugay Kerimoğlu ve Emre Belözoğlu'nu geride bırakarak sarı-Kırmızılı takımın en çok kupa kazanan oyuncusu olacak. Süper Lig'de bitime 6 hafta en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin önünde lider konumda bulunan Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise finale çıkabilmek için Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

OSIMHEN, 5 GOLE LİGİN EN GOLCÜ YABANCISI OLACAK

Victor Osimhen, bu sezon şu ana kadar tüm kulvarlarda çıktığı 34 maçta 29 gol attı. Osimhen, kalan maçlarda 5 gol daha atması durumunda Fenerbahçe formasıyla 33 gol atan Valencia'yı geçerek Türkiye'de bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olarak adını tarihe yazdıracak.

4 GOLE İSE ICARDI'YI TAHTINDAN EDECEK

Nijeryalı golcü, bu süreçte 4 gol atması durumunda ise bir sezonda tüm maçlarda 32 gol atan takım arkadaşı Mauro Icardi'yi geride bırakarak Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcuyu olmayı da başaracak ve Arjantinli yıldızın tahtına oturacak.