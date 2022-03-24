Bitci Kadınlar Türkiye Kupası: Nesibe Aydın: 66 Fenerbahçe Safiport: 74 - Son Dakika
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Bitci Kadınlar Türkiye Kupası: Nesibe Aydın: 66 Fenerbahçe Safiport: 74

24.03.2022 19:07
Bitci Kadınlar Türkiye Kupası: Nesibe Aydın: 66 Fenerbahçe Safiport: 74

Bitci Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Safiport, Nesibe Aydın'ı 74-66 yenerek, ilk finalist oldu.

Bitci Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Safiport, Nesibe Aydın'ı 74-66 yenerek, ilk finalist oldu.

Mersin Servet Tazegül'de oynanan maça her iki takım da karşılıklı sayılarla başlarken, ilk periyodu Nesibe Aydın 21-20 önde tamamladı. İkinci periyotta etkili oyun ortaya koyan sarı-lacivertli ekip, devreye 37-33 önde girdi.

3. periyotta da etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Safipot, bu periyodu da 46-46 galip kapadı. Maçın son periyodunda aradaki sayı farkını iyice açan Fenerbahçe Safiport, maçı 74-66 kazanarak, adını finale yazdırdı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Murat Ciner xx, Orkun Yurttaş xx, Nazlı Çisil Güngör xx

Nesibe Aydın: Jessica Lauren Thomas xx 12, Katsiaryna Snytsina x 2, Merve Uygül x 2, Kamile Nacickaite xx 16, Hülya Çoklar Asarcıklı x 6, Meltem Yıldızhan x 6, Harika Gözde Eldaş x 6, Alaaina Denise Coates xxx 16

Fenerbahçe Safiport: Satou Sabally xxx 14, Olcay Çakır Turgut xx 8, Şerife Alperi Onar x 3, Elizabeth Olatayo Williams xx 9, Tuğçe Canitez x 3, Kayla Renae Mc Bride xxxx 28, Bria Nicole Hartley xx 9

1. Periyot: 21-20 (Nesibe Aydın lehine)

Devre: 33-37 (Fenerbahçe Safiport lehine)

3. Periyot: 46-54 (Fenerbahçe Safiport lehine)

5 Faul: Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Safiport) - MERSİN

Bitci Kadınlar Türkiye Kupası: Nesibe Aydın: 66 Fenerbahçe Safiport: 74
Bitci Kadınlar Türkiye Kupası: Nesibe Aydın: 66 Fenerbahçe Safiport: 74
Bitci Kadınlar Türkiye Kupası: Nesibe Aydın: 66 Fenerbahçe Safiport: 74
Bitci Kadınlar Türkiye Kupası: Nesibe Aydın: 66 Fenerbahçe Safiport: 74
Bitci Kadınlar Türkiye Kupası: Nesibe Aydın: 66 Fenerbahçe Safiport: 74
Bitci Kadınlar Türkiye Kupası: Nesibe Aydın: 66 Fenerbahçe Safiport: 74
Bitci Kadınlar Türkiye Kupası: Nesibe Aydın: 66 Fenerbahçe Safiport: 74
Bitci Kadınlar Türkiye Kupası: Nesibe Aydın: 66 Fenerbahçe Safiport: 74
Bitci Kadınlar Türkiye Kupası: Nesibe Aydın: 66 Fenerbahçe Safiport: 74
Bitci Kadınlar Türkiye Kupası: Nesibe Aydın: 66 Fenerbahçe Safiport: 74
Bitci Kadınlar Türkiye Kupası: Nesibe Aydın: 66 Fenerbahçe Safiport: 74
Bitci Kadınlar Türkiye Kupası: Nesibe Aydın: 66 Fenerbahçe Safiport: 74

YORUMLAR
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Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Mersin, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bitci Kadınlar Türkiye Kupası: Nesibe Aydın: 66 Fenerbahçe Safiport: 74 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitci Kadınlar Türkiye Kupası: Nesibe Aydın: 66 Fenerbahçe Safiport: 74 - Son Dakika
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