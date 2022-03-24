Bitci Kadınlar Türkiye Kupası: OGM Ormanspor: 93 Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 96 - Son Dakika

93yenerek, finalde Fenerbahçe Safiport'un rakibi oldu. Final, Cumartesi günü oynanacak.

Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça her 2 takım da karşılıklı sayılarla başlarken, ilk periyot 24-24 berabere bitti. İkinci periyotta maça ağırlığını koyan Çukurova Basketbol, devreye 50-43 önde girdi. Maçın 3. periyodunda da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, bu periyodu da 75-69 galip kapadı. Kıran kırana geçen son periyotta ise karşılıklı sayılar atılırken, maçı 96-93 kazanan Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, finalde Fenerbahçe Safiport'un rakibi oldu. Final, cumartesi günü oynanacak.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yener Yılmaz xx, İbrahim Altıntaş xx, İsmail Binbir xx

OGM Ormanspor: Danielle Marie Robinson xxx 16, Gökşen Fitik xx 14, Sevgi Uzun xxx 15, Meltem Avcı x 2, Teaira Zyaire Mc Cowan xxx 20, Damla Gezgin xx 14, Soana Kautelia Angelina Lucet xx 12

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın xx 10, Melis Talay x 6, Fatmanur Karakaş x 2, Sinem Ataş x 2, Temitope Titilola Fagbenle xxx 21, Renara Tiffany Hayes xx 17, Dejuana Tenis Boner xxx 24, Esra Ural Topuz x 8, Nika Baric x 6

1. Periyot: 24-24

Devre: 43-50 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)

3. Periyot: 69-75 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)

5 Faul: Nika Baric (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi) - MERSİN