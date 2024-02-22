Bitexen Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bitexen Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor

Bitexen Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda taktik çalışan kırmızı-beyazlılar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ziyaretini de gerçekleştirdi. Başkan Böcek, teknik direktör ve futbolculara başarılar diledi. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ise Böcek'e hediye olarak Ayos Antalya Spor Kulübü forması ve basketbol topu verdi. Galatasaray maçının hazırlıkları yarın da devam edecek.

22.02.2024 22:01  Güncelleme: 22:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Pazartesi günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda taktik çalıştı.

Öte yandan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, kırmızı-beyazlı takımı ziyaret etti.

Bitexen Antalyaspor'un antrenmanını da bir süre takip eden başkan Böcek, teknik direktör Yalçın ve futbolculara Galatasaray karşılaşmasında başarı diledi.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, ziyaretin anısına Muhittin Böcek'e üzerinde isminin yazılı olduğu Ayos Antalya Spor Kulübü forması ve basketbol topu hediye etti.

Akdeniz ekibi, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Muhittin Böcek, Sergen Yalçın, Galatasaray, Antalyaspor, Basketbol, Antalya, Spor, Süper Lig, Futbol, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bitexen Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 05:10:35. #1.13#
SON DAKİKA: Bitexen Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement