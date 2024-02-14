Bitexen Antalyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

Ocak Ayında Hava Yolu Yolcu Trafiği Yüzde 8.3 Arttı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Ocak ayında toplam hava yolu yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.3 artarak 14.76 milyon kişiye ulaştı. İç hatlarda 7.06 milyon, dış hatlarda ise 7.7 milyon yolcu trafiği gerçekleşti. Aynı dönemde toplam uçak trafiği ise yüzde 5.6 artarak 155 bin 221 adet oldu. Hava kargo miktarı ise yüzde 27.7 artışla 153 bin 775 ton olarak kaydedildi.