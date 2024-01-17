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Bitexen Antalyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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Bitexen Antalyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi

Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. Siltaş Yapı Pendikspor'un Umut Nayir'in golüyle öne geçtiği maçta, Bitexen Antalyaspor Ufuk Akyol ve Van de Streek'in golleriyle galip geldi.

Bitexen Antalyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor\'u 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi
17.01.2024 - 15:15,  Güncelleme: 15:18
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Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Mehmet Türkmen, Murat Şener, Hakan Karabalcık

Bitexen Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Mert Yılmaz (Dk. 83 Bahadır Öztürk), Erdal Rakip (Dk. 76 Saric), Bytyqi, Ufuk Akyol, Van de Streek (Dk. 76 Kaluzinski), Milosevic (Dk. 71 Larsson), Assombalonga (Dk. 71 Buksa)

Siltaş Yapı Pendikspor: Murat Akşit, Erdem Özgenç (Dk. 46 Serkan Asan), Murat Akça, Rassoul, Sequeirra (Dk. 46 Welinton), Çekiçi, Romero (Dk. 62 İbrahim Akdağ), Erdem Çalık (Dk. 78 Melih Güney), Kappel, Diaby, Umut Nayir (Dk. 46 Thiam)

Goller: Dk. 32 Umut Nayir (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 49 Ufuk Akyol, Dk. 58 Van de Streek (Bitexen Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 64 Thiam, Dk. 65 Murat Akça, Dk. 90+4 Diaby, 90+4 İbrahim Akdağ (Siltaş Yapı Pendikspor)

Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

32. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor öne geçti. Sağ kanattan Erdem Özgenç'in ortasında, ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Umut Nayir'in vole vuruşunda, top kaleci Ataberk Dadakdeniz'in solundan ağlarla buluştu: 0-1

45. dakikada Romero'nun ceza sahasında öne çıkan kaleci Ataberk Dadakdeniz'i çalımlayıp sol çaprazdan şutunda, araya giren defans oyuncusu Naldo, çizgi üzerinde meşin yuvarlağı uzaklaştırarak golü önledi.

Müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada Bitexen Antalyaspor eşitliği yakaladı. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan pas verdiği Ufuk Akyol ceza yayı üzerinden şık bir vuruşla, meşin yuvarlağı kaleci Murat Akşit'in sağından filelere gönderdi: 1-1

54. dakikada Romero'nun ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

58. dakikada Akdeniz ekibi öne geçti. Assombalonga'nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Van de Streek'in şutunda, top kaleci Murat Akşit'in solundan ağlara gitti: 2-1

59. dakikada Assombalonga'nın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Murat Akşit topu kornere çeldi.

Mücadeleyi 2-1 kazanan Bitexen Antalyaspor, adını son 16 turuna yazdırdı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Bitexen Antalyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitexen Antalyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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