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Bitexen Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: 'Skor Haricinde En İyi Oyunlardan Biri' - Son Dakika
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Bitexen Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: 'Skor Haricinde En İyi Oyunlardan Biri'

Bitexen Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: \'Skor Haricinde En İyi Oyunlardan Biri\'

Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldukları maçta oyuncularının mücadelesinden ve oyun performansından memnun olduğunu belirtti. Yalçın, skor haricinde böyle güçlü bir takıma karşı oynanabilecek en iyi oyunlardan birini sergilediklerini söyledi.

03.02.2024 21:51
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Bitexen Antalyaspor'un teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularının mücadelesinden, istek ve arzusundan memnun olduğunu belirterek,"Skor haricinde böyle güçlü bir takıma karşı oynanabilecek en iyi oyunlardan birisini oynadık." dedi.

Yalçın, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta bekledikleri gibi bir oyunun sergilendiğini söyledi.

Çok dengeli bir oyun olduğunu ifade eden Yalçın, rakibin Szymanski ve Ferdi gibi oyunculara karşı önlem aldıklarını ve bu konuda başarılı olduklarını kaydetti.

Karşılaşma başında buldukları pozisyonlar olduğunu anlatan Yalçın, "İlk yarıda gol bulabilirdik. Oyuna rakibe vermedik. Oyunun tamamında karşı bir oyun ortaya koymaya çalıştık. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularımın mücadelesinden, istek ve arzusundan memnunum. Skor haricinde böyle güçlü bir takıma karşı oynanabilecek en iyi oyunlardan birisini oynadık." değerlendirmesinde bulundu.

Cengiz Ünder'in bireysel becerisinin rakibe avantaj getirdiğini aktaran Yalçın, "İkinci yarıda bu avantajı kullandılar. Son 25 dakika baskı yaptık. Skoru eşitleyebilirdik. Skor istediğimiz gibi olmadı ama oyuncularımın performansından, oyundan, isteklerinden memnunum. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bitexen Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: 'Skor Haricinde En İyi Oyunlardan Biri' - Son Dakika
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