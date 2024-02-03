Bitexen Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: \'Skor Haricinde En İyi Oyunlardan Biri\'

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Bitexen Antalyaspor'un teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularının mücadelesinden, istek ve arzusundan memnun olduğunu belirterek,"Skor haricinde böyle güçlü bir takıma karşı oynanabilecek en iyi oyunlardan birisini oynadık." dedi.
Yalçın, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta bekledikleri gibi bir oyunun sergilendiğini söyledi.
Çok dengeli bir oyun olduğunu ifade eden Yalçın, rakibin Szymanski ve Ferdi gibi oyunculara karşı önlem aldıklarını ve bu konuda başarılı olduklarını kaydetti.
Karşılaşma başında buldukları pozisyonlar olduğunu anlatan Yalçın, "İlk yarıda gol bulabilirdik. Oyuna rakibe vermedik. Oyunun tamamında karşı bir oyun ortaya koymaya çalıştık. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularımın mücadelesinden, istek ve arzusundan memnunum. Skor haricinde böyle güçlü bir takıma karşı oynanabilecek en iyi oyunlardan birisini oynadık." değerlendirmesinde bulundu.
Cengiz Ünder'in bireysel becerisinin rakibe avantaj getirdiğini aktaran Yalçın, "İkinci yarıda bu avantajı kullandılar. Son 25 dakika baskı yaptık. Skoru eşitleyebilirdik. Skor istediğimiz gibi olmadı ama oyuncularımın performansından, oyundan, isteklerinden memnunum. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum." diye konuştu.
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Antalyaspor'un antrenörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada Cengiz Ünder'in golünden övgüyle bahsetti. Yalçın, "Çok dengeli bir oyun oldu ama Cengiz'in bireysel yetenekle attığı çok güzel bir gol var. O tür gollere yapacak bir şey olmuyor doğal olarak. Bayağı zorladık. 70-75'ten sonra risk aldık, pozisyon da bulduk ama olmadı. Bizim için tatmin edici bir mücadeleydi. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum" dedi.
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