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Bitexen Antalyaspor, Trabzonspor maçına 4 değişiklikle çıktı - Son Dakika
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Bitexen Antalyaspor, Trabzonspor maçına 4 değişiklikle çıktı

Bitexen Antalyaspor, Trabzonspor'u ağırladığı Süper Lig maçında ilk 11'de 4 değişiklikle sahaya çıktı. Trabzonspor ise 3 değişiklikle takımını sahaya sürdü. Maç öncesi şehit askerler için saygı duruşu yapıldı.

Bitexen Antalyaspor, Trabzonspor maçına 4 değişiklikle çıktı
14.01.2024 - 16:22,
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Bitexen Antalyaspor, son oynadıkları Siltaş Yapı Pendikspor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle sahada yer aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor karşısında Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Bytyqi ile Erdal Rakip'in yerine Veysel Sarı, Larsson, Kaluzinski, Jehezkel'e şans verdi.

Ligde evinde oynadığı son 6 maçı kaybetmeyen 28 puan toplayan Bitexen Antalyaspor sahaya Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Jahezkel, Safuri, Saric, Larsson, Buksa ile sahaya çıktı.

Akdeniz temsilcisinde yedeklerde ise Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Milosevic, Ömer Toprak, Van de Streek, Ege Bilsel, Bytyqi, Emre Uzun, Assombalonga yer aldı.

Trabzonspor'da 3 değişiklik

Son 5 lig maçını kaybetmeyen ve 36 puanı bulunan Trabzonspor'da ise teknik direktör Abdullah Avcı, son oynadıkları Yılport Samsunspor maçına göre 3 değişiklikle takımını sahaya çıkardı.

Abdullah Avcı, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kampında bulunan Onuachu, sakatlığı bulunan Larsen ile Bakasetas'ın yerine Mehmet Can Aydın, Enis Bardhi ve Enis Destan'a şans verdi.

Trabzonspor müsabakaya, Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Visca, Bardhi, Fountas, Enis Destan ilk 11'i ile çıktı.

Trabzonspor'da yedeklerde ise Onuralp Çevikkan, Taha Tepe, Fernandez, Hüseyin Türkmen, Kerem Şen, Ognjen Bakic, Umut Güneş, Arif Boşluk, Poyraz Efe Yıldırım yer aldı.

Karadeniz ekibinde geleceğe yönelik olarak transfer edilen Ognjen Bakic de lisansının çıkarılmasının ardında ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Maç öncesi seremoniye Antalyasporlu futbolcular, " Türkiye'nin ilk astronotu çok yakında uzayda" yazılı pankartla çıktı.

Karşılaşma öncesi Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA
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