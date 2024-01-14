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Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 2. dakikada Fountas'ın golüyle Trabzonspor öne geçti. İlk yarı sonucu 1-0 oldu.

Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı
14.01.2024 - 17:15,
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Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Murat Altan

Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Jehezkel, Safuri, Saric, Larsson, Buksa

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir, Visca, Bardhi, Fountas, Enis Destan

Gol: Dk. 2 Fountas (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada Trabzonspor öne geçti. Visca'nın sağ kanattan ortasına yükselen kaleci Leite, topu yumrukla uzaklaştırmak istedi. Meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde önünde bulan Bardhi'nin pas verdiği Fountas, ceza sahası sol çaprazından çektiği şutla topu kaleci Leite'nin solundan ağlara gönderdi: 0-1.

11. dakikada Safuri'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Jehezkel'in şutunda, meşin yuvarlak arka direğe çarpıp oyun alanına döndü.

24. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunda, kaleci Leite topu kontrol etti.

28. dakikada Kaluzinski'nin ceza sahası dışından sert şutunda, top üstten auta çıktı.

36. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, Erdoğan Yeşilyurt'un pas verdiği Güray Vural'ın ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, Benkovic çizgi önünden meşin yuvarlağı uzaklaştırarak mutlak gole engel oldu.

45+2. dakikada Fountas'ın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Leite topu kornere çeldi.

Müsabakanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde bitirdi.

Kaynak: AA
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