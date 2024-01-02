Bitexen Antalyaspor\'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın Antalya\'ya geldi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un anlaştığı teknik direktör Sergen Yalçın, Antalya'ya geldi.

Yalçın'ı Antalya Havalimanı'nda kulüp başkanı Sinan Boztepe, Başkan Vekili Alkan Evren ile bir grup taraftar karşıladı.

Yalçın'a çiçek veren bir taraftar, "Hayırlı olsun. Sizinle Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz." dedi. Yalçın da "İnşallah. Teşekkür ederim." yanıtını verdi.

Yalçın, ardından kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ni gezdi.