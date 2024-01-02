 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bitexen Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın Antalya'ya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Bitexen Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın Antalya'ya geldi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un anlaştığı teknik direktör Sergen Yalçın, Antalya'ya gelerek karşılandı. Antalya Havalimanı'nda kulüp başkanı Sinan Boztepe, Başkan Vekili Alkan Evren ve bir grup taraftar tarafından karşılanan Yalçın, çiçek veren bir taraftarın Avrupa kupalarına katılmak istediklerini söylemesi üzerine, 'İnşallah. Teşekkür ederim.' yanıtını verdi. Yalçın daha sonra kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ni gezdi.

Bitexen Antalyaspor\'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın Antalya\'ya geldi
02.01.2024 - 13:09,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un anlaştığı teknik direktör Sergen Yalçın, Antalya'ya geldi.

Yalçın'ı Antalya Havalimanı'nda kulüp başkanı Sinan Boztepe, Başkan Vekili Alkan Evren ile bir grup taraftar karşıladı.

Yalçın'a çiçek veren bir taraftar, "Hayırlı olsun. Sizinle Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz." dedi. Yalçın da "İnşallah. Teşekkür ederim." yanıtını verdi.

Yalçın, ardından kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ni gezdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Sergen Yalçın, Antalyaspor, Antalya, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bitexen Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın Antalya'ya geldi - Son Dakika


13:23
Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
12:56
Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
12:47
Kocaeli'deki Tezcan Galvaniz Fabrikası'nda İşçiye Hakaret Skandalı Kocaeli'deki Tezcan Galvaniz Fabrikası'nda İşçiye Hakaret Skandalı
12:32
Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25
Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24
Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:51
Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var
11:41
Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor

Son Dakika
13:23 Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
12:56 Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
12:32 Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25 Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24 Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:51 Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var
11:41 Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41 Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29 Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
11:11 İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 14:19:02. #1.12#
SON DAKİKA: Bitexen Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın Antalya'ya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement