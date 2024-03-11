Bitlis Hizan'da düzenlenen Futsal Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Spor

Bitlis Hizan'da düzenlenen Futsal Turnuvası sona erdi

Bitlis Hizan\'da düzenlenen Futsal Turnuvası sona erdi

Bitlis'in Hizan ilçesinde düzenlenen Futsal Turnuvası, final maçıyla sona erdi. Kültür Kırtasiye takımı, Gol Playstation karşısında kazandığı maçın ardından şampiyonluk kupasını aldı. Kaymakam Nurhalil Özçelik, turnuvaya katılan tüm takımları ve sporcuları tebrik etti.

11.03.2024 09:20  Güncelleme: 09:23
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Bitlis'in Hizan Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Futsal Turnuvası" final maçı ile son buldu.

Yirmi takımın katıldığı turnuvada final maçını Gol Playstation karşısında kazanan Kültür Kırtasiye takımına Kaymakam Nurhalil Özçelik şampiyonluk kupasını verdi. İlçedeki sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere kaymakamlık olarak her zaman destek verdiklerini ifade eden Kaymakam Özçelik, "Düzenlediğimiz Futsal Turnuvası'nın kaybedeni yok. Sporcularımız arasında dostluk, kardeşlik, birlik, beraberlik ve centilmenlik çerçevesinde oynanan müsabakalarda tüm sporcularımız kazanan olmuştur. Turnuvaya katılım sağlayan tüm takımları ve sporcuları gönülden tebrik ediyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bitlis Hizan'da düzenlenen Futsal Turnuvası sona erdi - Son Dakika

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