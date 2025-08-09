Bitlis\'te Erol Karaömeroğlu Anısına Yüzme Maratonu Düzenlendi

Van Gölü'ne kıyısı bulunan Bitlis'in Ahlat ilçesinde, merhum eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu anısına yüzme maratonu düzenlendi.

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıldönümü programı kapsamında, Van Gölü'ne kıyısı bulunan Ahlat ilçesinde geçtiğimiz ay geçirdiği trafik kazası geçirerek vefat eden eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu anısına yüzme maratonu düzenlendi.

İstanbul Ahlat Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği (AHLATİSDER) ve Antalya Ahlat Eğitim Kültür Derneği öncülüğünde düzenlenen yüzme maratonuna Bitlis Valiliği, Ahlat Kaymakamlığı, Ahlat Belediyesi ve diğer Ahlat dernekleri ile sivil toplum kuruluşları destek verdi. 17 yüzücüden oluşan maraton ekibi, Kale Mahallesi sahilinde Van Gölü'ne dalış yaparak yüzmeye başladı. Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerinin kontrol ve gözetiminde 6 kilometre kulaç atan yüzücüler, 3 saat süren parkur sonunda Tunus Mahallesi'ndeki Ahlat Su Sporları merkezine vardı. Burada sağlık kontrolünden geçen yüzücülere protokol tarafından ödülleri ve katılım belgeleri verildi.

Yüzme maratonuna Şanlıurfa'dan katılan 60 yaşındaki yüzücü Süleyman Hicri, "Maratona Şanlıurfa Yüzme Akademisinden ekip olarak 4 kişi geldik. Çok güzel bir ortam var, çok güzel temiz bir su var. Mutlaka bu suyu dünyaya tanıtmamız lazım. Mutlaka bu Van Gölü'nü her tarafa tanıtmaları lazım. Ben ta Urfa'dan buraya gelmiş isem İstanbul'daki de gelir. Mardin'deki de gelir, Diyarbakır'daki gelir. Bizim buraya sahip çıkmamız lazım" dedi. - BİTLİS