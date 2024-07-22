Bitlis\'te tekerlekli kayak sporcuları otobüs terminalinde çalışmalarını sürdürüyor

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BİTLİS'te tekerlekli kayak sporcuları, ulusal ve uluslararası yarışlara hazırlanmak için şehirlerarası otobüs terminalinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te, tekerlekli kayak sporcuları, antrenmanlarını Tatvan ilçesine bağlı Benekli Köyü yolu, Tatvan sahil yolunda ya da Nemrut yolunda gerçekleştiriyor. Yolda oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle kayakçılar, bu kez de antrenmanlarını, yapımı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan şehirlerarası otobüs terminalindeki asfalt zeminde sürdürüyor. Milli Takım Kayak Antrenörü Sedat Doymaz yönetimindeki kayakçılar, hem yarışmalara hazırlanıyor, hem de kışa hazırlık yapıyor.

Antrenör Doymaz, çok güzel bir alt yapıya sahip olduklarını ve daha önce yapılan yarışmalarda iyi dereceler elde ettiklerini belirterek,"25- 27 Haziran'da Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen ve 22 ilden 400 sporcunun katıldığı Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası yapıldı. Bu şampiyonada 2 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük elde ettik. 22 ilin katıldığı yarışmada genel toplamda 6'ncı olduk. Bu yıl yine olimpiyat hazırlık merkezine 4 sporcu verdik. Çok güzel bir alt yapımız var, güzel çalışmalarımız var. Çalışmalarımızı genelde Benekli Köyü, Tatvan Sahili ve Nemrut'ta yapıyoruz. Orada trafiğin akışından dolayı bazen sıkıntı yaşıyoruz. Ağustos ayı içerinde açılacak Bitlis Otobüs Terminali'nde antrenman yapıyoruz. Burası daha rahat. Kendimize ait bir asfaltımız olursa çalışmalarımızın çok daha verimli olacağına inanıyorum. Çok güzel bir alt yapımız var, her geçen gün sporcularımız fazlalaşıyor. Hocalarımızla beraber en iyi şekilde çalışıyoruz. 2025 kış sezonunda çok iyi dereceler, başarılar elde etmeyi planlıyoruz" dedi.