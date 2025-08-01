\'\'Bitti\'\' denilen transfer iptal oldu! Galatasaray\'a yıldız futbolcudan kötü haber

Deniz Kemal:

ederson ayağı çok iyi de, son sezonu felaket kötüydü. çok basit topları tutamıyor, karşı karşıyalarda bile kollarını açıp büyümüyor yanında tutuyor. city taraftarı sinirle alay ediyor bu konuda. açıkçası pek istemediğim bi kaleci.