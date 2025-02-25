Valerien Ismael, Blackburn Rovers'ın yeni teknik direktörü oldu - Son Dakika
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Valerien Ismael, Blackburn Rovers'ın yeni teknik direktörü oldu

Valerien Ismael, Blackburn Rovers\'ın yeni teknik direktörü oldu

İngiltere Championship takımlarından Blackburn Rovers, teknik direktörlük koltuğuna 2022 yılında 8 ay Beşiktaş'ı çalıştıran Valerien Ismael'i oturttu. Ligde play-off yarışı veren İngiliz ekibi, son olarak Watford'u çalıştıran 49 yaşındaki teknik adam ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

25.02.2025 21:15
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İngiltere Championship takımlarından Blackburn Rovers, teknik direktörlüğe bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Valerien Ismael'i getirdi.

2.5 YILLIK İMZA ATTI

İngiliz ekibi, 49 yaşındaki teknik adamla 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklama, "Valérien Ismaël'in yeni teknik direktörümüz olarak atanmasını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Fransız çalıştırıcı, kulübümüzle Haziran 2028'e kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı ve cumartesi günü Ewood Park'taki ilk maçında takımın başında olacak" ifadelerine yer verildi.

Valerien Ismael, Blackburn Rovers'ın yeni teknik direktörü oldu

CHAMPIONSHIP'E YABANCI DEĞİL

Daha önce Barnsley, West Brom, Beşiktaş ve Watford'u çalıştıran Ismael, son olarak Mart 2024'te Watford'dan ayrılmıştı. 48 yaşındaki teknik adam, Barnsley'i 2021 yılında Championship play-off'larına taşımış, ardından sekiz ay boyunca West Brom'un başında kalmıştı.

BLACKBURN ROVERS PLAY-OFF YARIŞINDA

Ligde son 12 haftaya girilirken Blackburn Rovers, 6. sırada yer alarak play-off hattındaki yerini koruyor. Cumartesi günü Swansea deplasmanında alınan 3-0'lık mağlubiyete rağmen Rovers, en yakın takipçisi Coventry'ye karşı 1 puanlık avantajını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ RAKAMLARI

Valerien Ismael, 25 Mart 2022'den 26 Ekim 2022'ye kadar Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. 8 aylık süreçte siyah-beyazlıların başında 18 maça çıkan Ismael, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1.72 puan ortalaması tutturmuştu.

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Son Dakika Spor Valerien Ismael, Blackburn Rovers'ın yeni teknik direktörü oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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