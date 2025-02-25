Valerien Ismael, Blackburn Rovers\'ın yeni teknik direktörü oldu

İngiltere Championship takımlarından Blackburn Rovers, teknik direktörlüğe bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Valerien Ismael'i getirdi.
İngiliz ekibi, 49 yaşındaki teknik adamla 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklama, "Valérien Ismaël'in yeni teknik direktörümüz olarak atanmasını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Fransız çalıştırıcı, kulübümüzle Haziran 2028'e kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı ve cumartesi günü Ewood Park'taki ilk maçında takımın başında olacak" ifadelerine yer verildi.
Daha önce Barnsley, West Brom, Beşiktaş ve Watford'u çalıştıran Ismael, son olarak Mart 2024'te Watford'dan ayrılmıştı. 48 yaşındaki teknik adam, Barnsley'i 2021 yılında Championship play-off'larına taşımış, ardından sekiz ay boyunca West Brom'un başında kalmıştı.
Ligde son 12 haftaya girilirken Blackburn Rovers, 6. sırada yer alarak play-off hattındaki yerini koruyor. Cumartesi günü Swansea deplasmanında alınan 3-0'lık mağlubiyete rağmen Rovers, en yakın takipçisi Coventry'ye karşı 1 puanlık avantajını sürdürüyor.
Valerien Ismael, 25 Mart 2022'den 26 Ekim 2022'ye kadar Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. 8 aylık süreçte siyah-beyazlıların başında 18 maça çıkan Ismael, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1.72 puan ortalaması tutturmuştu.
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